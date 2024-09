La Scienza del Colore a ExpoCasa 2024

Torino si prepara ad accogliere ExpoCasa 2024, che si terrà presso l'Oval Lingotto da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre. L'evento, organizzato da GL events Italia, offrirà un'ampia gamma di soluzioni d'arredo per la casa e il settore contract, con consulenze tecniche e progettuali gratuite. Il salone sarà inaugurato il 28 settembre con un dibattito sul tema "Slow life, slow kitchen", che esplorerà una nuova etica dell'abitare, con interventi di esperti come il designer Giampaolo Allocco.

Una delle novità principali di questa edizione è la collaborazione con Graphic Days, che curerà una mostra dell'artista Anthony Burrill. Il graphic artist ha realizzato un poster inedito, "I am happy here", che esprime il piacere di vivere in uno spazio che rispecchia il proprio stile e le cose che si amano. Inoltre, Expocasa introdurrà per la prima volta in Italia il progetto "Piano Terra", che mira a promuovere la sostenibilità creando una foresta in Guatemala come parte dell'iniziativa per ridurre l'impronta ambientale dell'evento.

Con oltre 150 espositori, Expocasa presenterà una vasta gamma di proposte d'arredo che spaziano dal classico al contemporaneo, dal minimalista all'eclettico. Tra i partecipanti ci saranno grandi nomi del settore come Nicoletti, Snaidero, Scavolini, e Tempur, ma anche nuovi marchi come Kriptonite, che proporrà sistemi in alluminio di ispirazione industriale.

L'evento offrirà anche aree dedicate al vintage e modernariato, con protagonisti come Sesaan Design Studio e Entropia Design, oltre a laboratori di restauro curati dall'Associazione Balon. Ci sarà inoltre uno spazio riservato al design per il settore alberghiero e ricettivo, organizzato in collaborazione con Federalberghi Torino, e un percorso dedicato al design inclusivo, in collaborazione con la Consulta per le persone in difficoltà.

La celebre Color Designer Gabriella Alison Cevrero porterà la sua esperienza in “Scienza del Colore” applicata al design e all’arredo della casa““. Questo evento, organizzato da Casartigiani Piemonte, si rivelerà un’occasione imperdibile per approfondire uno degli aspetti più affascinanti del design d’interni: l’uso consapevole del colore per migliorare il benessere negli spazi domestici.

Per prenotarsi inviare una email a Segreteria@sindart.it o clic sulla pagina www.expocasa.it/232001/la-scienza-del-colore-per-il-design-e-larredo-casa

Il biglietto per entrare gratuitamente a Expocasa è a questo link https://www.expocasa.it/241389/casartigiani





Expocasa darà spazio anche ai giovani designer under 35 con la "Design Call", che permetterà loro di presentare progetti innovativi basati su criteri di sostenibilità, accessibilità e funzionalità. Dieci progetti saranno selezionati per essere esposti durante l'evento. Inoltre, tornerà la mostra "L'arte a casa tua", che fonderà arte e arredamento, con opere di 11 artisti emergenti esposte in uno stand immersivo.

Infine, Expocasa offrirà ai visitatori supporto tecnico e consulenze personalizzate, e avrà tra i partner anche Orticola del Piemonte, che presenterà il progetto FLOReal.



L’ingresso è gratuito, previo accredito online

Orari dal lunedì al venerdì: 15.00 – 21.00

Orari sabato e domenica: 10.00 – 21.00



INGRESSO NORD: Oval Lingotto di Torino – (via Giacomo Matté Trucco, 70) per chi arriva in auto

INGRESSO SUD: per chi si reca ad Expocasa con il trasporto pubblico o per chi arriva alla stazione ferroviaria Torino, collegata direttamente all’ingresso grazie al nuovo sottopasso pedonale.