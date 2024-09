La tecnologia RFID in ospedale migliora la gestione dei processi in ogni ambito della struttura sanitaria, dalla sala operatoria al reparto

Nell’ambito ospedaliero, i tag RFID per il Medicale vengono utilizzati per un’ampia molteplicità di impieghi, dalla tracciabilità di attrezzature chirurgiche, risorse, farmaci e biancheria, al monitoraggio delle cartelle cliniche cliniche elettroniche, fino all’identificazione dei pazienti.

L’implementazione della tecnologia RFID in ospedale comporta significativi vantaggi in termini di efficienza nella gestione complessiva della struttura, ottimizzando i processi ed aumentando la sicurezza.

Quali sono le applicazioni dei tag RFID in medicina?

Il ricorso ai tag RFID, come gli hard tag, le etichette e i braccialetti RFID, si sta diffondendo in maniera crescente nelle diverse aree delle strutture ospedaliere - sala operatoria, reparto, farmacia, lavanderia -, per un monitoraggio completo degli asset e dei pazienti.

Tracciabilità delle attrezzature mediche con RFID

In sala operatoria si ricorre a tag RFID progettati per resistere alla sterilizzazione - come questi hard tag RFID di Partitalia -, effettuata ad altissime temperature. Vengono incorporati a strumenti chirurgici come pinze, bisturi, forbici, garze, porta aghi: i vantaggi dell’applicazione dei tag RFID nel settore medico, in particolare nella sala operatoria, riguardano la localizzazione immediata degli strumenti, il conteggio automatico ed una gestione ottimale dell’inventario ospedaliero, azzerando il rischio di errore umano.

RFID e gestione delle risorse ospedaliere

Gli hard tag RFID possono essere applicati su asset mobili come barelle, sedie a rotelle, apparecchiature mediche portatili, per localizzarne la posizione in real time, con un notevole risparmio di tempo per il personale. Favorendo il monitoraggio immediato degli spostamenti di questi beni, l’adozione della tecnologia RFID nel tracciamento delle risorse ospedaliere si rivela di grande aiuto anche per prevenire smarrimenti e perdite di beni.

Tag RFID per la sicurezza dei pazienti in ospedale

I tag RFID - come questi braccialetti RFID di Partitalia - sono adoperati, ancora, per l’identificazione e la gestione dei pazienti in ospedale. I braccialetti RFID memorizzano dati anagrafici, informazioni sulla storia clinica e sulla somministrazione dei farmaci: in tal modo medici e infermieri sono in grado di recuperare rapidamente i dati e si verifica un miglioramento generale della tracciabilità delle cure.

Per la sicurezza del paziente nella medicina trasfusionale, importante è poi l’applicazione di etichette RFID sulle sacche di sangue, per monitorare le diverse fasi di lavorazione degli emocomponenti, fino alla trasfusione vera e propria.

RFID per la gestione dei farmaci

L’implementazione dell’RFID in ospedale consente l’organizzazione efficace del magazzino farmaceutico. L’utilizzo dei tag RFID per la gestione dei farmaci permette di effettuare l’inventario in maniera rapida e priva di errori, prevenendo gli out-of-stock e facilitando la distribuzione e lo smaltimento dei medicinali.

Tracciabilità dei dispositivi medici con RFID

La tracciabilità delle apparecchiature mediche con RFID è tra le applicazioni più interessanti della tecnologia a radiofrequenza nelle strutture sanitarie. Identificare i dispositivi elettromedicali con hard tag ed etichette RFID permette di tenere traccia degli interventi di manutenzione e di programmare in maniera efficace quelli necessari, prevenendo guasti e malfunzionamenti.

Tag RFID per lavanderia ospedaliera

All’interno delle lavanderie ospedaliere, su lenzuola, biancheria, camici di medici e infermieri vengono applicati laundry tags ed etichette RFID - come questa smart label fornita da Partitalia -, capaci di resistere a lavaggi ad alte temperature e trattamenti di disinfezione. I vantaggi dei tag RFID per lavanderia ospedaliera sono molteplici: identificazione univoca e monitoraggio accurato dei capi, visibilità completa durante le operazioni di sterilizzazione, con un impatto positivo sulla sicurezza del paziente e del personale sanitario.

RFID e EHR

Infine, un’applicazione particolarmente utile della tecnologia RFID in ospedale riguarda le EHR (Electronic Health Record), che costituiscono la versione digitale delle cartelle cliniche cartacee. L’uso dei tag RFID per le EHR semplifica l’identificazione dei pazienti, velocizza l’acquisizione delle informazioni e le rende immediatamente disponibili al personale sanitario, oltre a rendere più rapida e accurata l’archiviazione.