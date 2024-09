L'Universo potrebbe essere esistito prima del Big Bang

Recenti studi suggeriscono che l'Universo potrebbe aver attraversato una fase di contrazione prima del Big Bang, in una teoria nota come rimbalzo cosmico o Big Bounce.

La teoria del Big Bang rappresenta quella comunemente accettata sull’origine dell’Universo, secondo cui circa 14 miliardi di anni fa una gigantesca esplosione avrebbe dato inizio a tutto ciò che conosciamo. Questa teoria sostiene che tutta la materia e l'energia fossero concentrate in una singolarità infinitamente piccola, che poi si sarebbe espansa rapidamente formando galassie, stelle, pianeti e altro ancora. Tuttavia, un recente studio pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics propone una nuova ipotesi che suggerisce che l'Universo potrebbe aver vissuto un'esistenza prima di questo evento cosmico.

L'idea di un "prima del Big Bang" è tradizionalmente problematica, poiché le leggi fisiche classiche smettono di essere applicabili in prossimità della singolarità. Lo studio introduce la teoria del "rimbalzo cosmico", una visione secondo la quale l'Universo potrebbe essersi espanso e contratto ciclicamente nel tempo, come un immenso battito cosmico. Questo modello, se confermato, porterebbe importanti implicazioni per la comprensione dei buchi neri e della materia oscura, che costituisce circa l’80% dell’universo osservabile, ma che non è mai stata rilevata direttamente.

Questo modello, discusso in uno studio pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, propone che l'Universo si espanda e contragga ciclicamente, piuttosto che essere nato da un'unica esplosione iniziale.

La contrazione avrebbe portato a una densità estrema, culminata in un "rimbalzo", che poi avrebbe innescato l'espansione che vediamo oggi​.

Uno degli aspetti centrali di questa teoria è il ruolo dei buchi neri primordiali, che si sarebbero formati durante la fase di contrazione. Questi buchi neri potrebbero essere sopravvissuti fino ad oggi e costituire una parte della misteriosa materia oscura, che rappresenta circa l'80% della materia dell'Universo​.

Gli autori dello studio, provenienti da istituzioni di prestigio come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), la Scuola Superiore Meridionale e l'Università di Napoli Federico II, hanno esplorato una "cosmologia del rimbalzo su materia non singolare". In questa ipotesi, l'Universo, prima del Big Bang, sarebbe entrato in una fase di contrazione. Quando la densità della materia è diventata insostenibile, sarebbe avvenuto un rimbalzo che avrebbe dato inizio all’espansione attuale dell’Universo.

Salvatore Capozziello, uno degli autori dello studio, aveva già trattato argomenti simili in lavori precedenti, esaminando le implicazioni del tempo in contesti estremi come il Big Bang e i buchi neri. Secondo questa nuova teoria, durante la fase di contrazione, l'Universo si sarebbe ridotto fino a dimensioni straordinariamente piccole, circa 50 ordini di grandezza inferiore a quelle attuali. Dopo il rimbalzo, sarebbero emersi i fotoni e le particelle elementari che formano l’Universo che osserviamo oggi. Questa densa fase iniziale avrebbe inoltre favorito la formazione di buchi neri primordiali, i quali potrebbero costituire una parte importante della materia oscura.

Patrick Peter, del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS) francese, ha osservato che questi buchi neri primordiali si sarebbero formati nei primi istanti dopo il rimbalzo cosmico. Se le loro dimensioni non fossero state troppo piccole, non sarebbero stati distrutti dalla radiazione di Hawking, il processo teorizzato da Stephen Hawking che prevede l'emissione di particelle e radiazione dai buchi neri. Ciò suggerisce che questi buchi neri potrebbero ancora esistere oggi, e giocare un ruolo chiave nella costituzione della materia oscura.

I ricercatori hanno sottolineato come alcuni parametri osservabili dell’Universo, come la curvatura dello spazio-tempo e la radiazione cosmica di fondo, siano coerenti con le previsioni di questo modello di rimbalzo. Sebbene questi dati rappresentino un indizio promettente, non sono ancora conclusivi. Per verificare la validità della teoria, gli scienziati puntano a confrontarla con i dati provenienti da nuovi rilevatori di onde gravitazionali, la cui generazione futura potrebbe rilevare direttamente le onde gravitazionali prodotte durante la formazione dei buchi neri primordiali.

Se questi strumenti riuscissero a captare tali segnali, le osservazioni potrebbero fornire una prova concreta per confermare o smentire la teoria del rimbalzo cosmico e l'idea che i buchi neri primordiali siano costituiti di materia oscura. Tuttavia, questo passo potrebbe richiedere tempo, e gli esperti prevedono che i nuovi rilevatori non entreranno in funzione prima di almeno dieci anni.

I futuri rilevatori di onde gravitazionali, come l'Einstein Telescope, potrebbero aiutare a confermare questa teoria rilevando le onde gravitazionali emesse da questi buchi neri primordiali​.