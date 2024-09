La rassegna "Teatro e Scienza" porta in scena il "Principio di Parità"

La rassegna "Teatro e Scienza" (www.teatroescienza.it) è un progetto che coniuga l'arte teatrale con la divulgazione scientifica, offrendo al pubblico un'originale opportunità per approfondire temi scientifici attraverso il linguaggio delle performance. Ideata e diretta dalla drammaturga e matematica Maria Rosa Menzio, l'iniziativa si svolge ogni anno con l'intento di avvicinare un pubblico eterogeneo, con un focus particolare sui giovani e sugli studenti, ai temi della scienza in modo semplice e affascinante.





Gli spettacoli tratteranno temi legati alla parità, in tutte le sue forme. In Italia, infatti, si sentono spesso insulti contro la comunità gay, con epiteti come "invertito" o "degenerato", e in alcuni contesti estremisti si arriva persino a invocare la morte per queste persone. In tale contesto, verrà raccontata la storia di Alan Turing, un uomo omosessuale che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Allo stesso modo, ci saranno rappresentazioni che parlano di come le persone diversamente abili siano spesso bersagli di violenze e soprusi, come dimostrano episodi di ragazzi in sedia a rotelle attaccati da gruppi di bulli. Si esplorerà la figura di Stephen Hawking, un grande scienziato che, nonostante la sua disabilità, ha rivoluzionato il mondo della fisica. Anche il razzismo sarà affrontato, poiché i pregiudizi contro le persone di colore rimangono diffusi in ogni settore della società, e lo stesso accade con gli anziani, spesso emarginati e considerati un peso. E naturalmente, non verrà trascurato il tema delle discriminazioni di genere, con un focus sulle difficoltà che affrontano le donne.

Oltre agli spettacoli, ci sarà la Mostra d’Arte "Diversamente Uguali". Gli artisti coinvolti presenteranno ritratti e storie di grandi scienziati e scienziate che hanno subito discriminazioni, come Madame Wu, scopritrice della violazione della simmetria nelle particelle elementari; Maria Sibilla Merian, entomologa; Trotula de Ruggiero, una medica medievale; Daria De Bernardi Ferrero, archeologa; Ada Chiribiri, pilota; Grace Chisholm Young, e la celebre Rita Levi-Montalcini.

L'obiettivo principale sarà dimostrare che il valore di una persona non dipende dal sesso, dalla razza o da una disabilità. Ogni individuo, infatti, può dare un contributo insostituibile al mondo, come hanno dimostrato queste grandi figure della storia. La mostra e gli spettacoli mostreranno come tutti, indipendentemente dalla loro origine o condizione, siano stati in grado di arricchire la cultura scientifica, perché siamo tutti "diversamente uguali". Neri, ebrei, donne, gay e altri gruppi discriminati nella storia si alzano simbolicamente attraverso le opere d’arte per testimoniare il loro valore.



GLI SPETTACOLI A TORINO E PROVINCIA

I LUOGHI DEGLI SPETTACOLI: Ville storiche, Biblioteche, Licei Classici e Musicali, Università di Torino, Pino Torinese e Coazze

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO

23 settembre

Villa Amoretti, Il Doppio e l’Alchimista

1° ottobre

Biblioteca Civica centrale, Alan Turing

3 ottobre

Liceo Gioberti, + 88 Frequenze

5 ottobre

Pino Torinese, Auditorium, Senza fine

7 ottobre

Villa Amoretti, La Fabrica dei Corpi

9 ottobre

Palafeste Coazze, Lumen

16 ottobre

IIS Primo LEVI, Astrosamantha

21 ottobre

Liceo Cavour, Grace’s anatomy

21 oct-15 nov

Biblioteca Passerin d’Entreves,

MOSTRA DIVERSAMENTE UGUALI

23 ottobre

Liceo Gioberti, Stephen Hawking

25 ottobre

Liceo Cavour, Pioniere

28 ottobre

Biblioteca Ginzburg, Me-Rita

5 novembre

Villa Amoretti, Gli Zuccheri di Carolyn

11 novembre

Biblioteca Centrale, 1.1. l’incredibile vita di Sophie Schoener

13 novembre

IIS P. LEVI, M.me du Chatelet

Maggiori info sul Sito Web: www.teatroescienza.it





