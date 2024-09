La Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2024-2025

Si chiama SHARPER ed è uno dei progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea per promuovere la Notte Europea dei Ricercatori e delle ricercatrici nel 2024 e 2025. Il nome SHARPER è un acronimo di SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights, con l’obiettivo principale di coinvolgere i cittadini nel comprendere il lavoro dei ricercatori e il loro ruolo nella costruzione del futuro della società. Questo futuro viene plasmato attraverso la ricerca basata sui fatti, le osservazioni e la capacità di interpretare e adattarsi ai contesti sociali e culturali sempre più complessi e in evoluzione.

Dove e Quando

L'evento si terrà in due date: il 27 settembre 2024 e il 26 settembre 2025. Le città partecipanti includono Ancona, Bari, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L'Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. SHARPER si propone di raccontare la passione, le scoperte e le sfide affrontate dai ricercatori europei, attraverso una vasta gamma di attività rivolte al pubblico, tra cui mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e altre iniziative che coinvolgeranno grandi e piccoli.

Il progetto è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro e vede la partecipazione di un consorzio guidato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) insieme a cinque università: l'Università Politecnica delle Marche, l’Università di Cagliari, l'Università di Catania, l’Università di Palermo e l’Università di Perugia.

Non solo, anche il Museo Immaginario Scientifico di Trieste e l’associazione Observa Science in Society sono tra i protagonisti dell’iniziativa, insieme a partner associati come l’Università di Camerino, l’Università di Genova, l’Università di Bari e l’Università di Sassari.

In totale, oltre 200 istituzioni e partner culturali, tra cui CNR, INAF e INGV, contribuiranno alla realizzazione di più di 800 eventi, pensati per garantire la partecipazione sicura di cittadini di tutte le età.