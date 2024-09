Gabriella Greison è una fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica italiana, conosciuta soprattutto per la sua capacità di rendere accessibile e affascinante la fisica, in particolare quella quantistica, al grande pubblico. Nata nel 1976 a Milano, ha una formazione accademica in fisica e ha lavorato per diversi anni all'École Polytechnique di Parigi, collaborando con alcuni dei più grandi scienziati del panorama internazionale. Tuttavia, è diventata celebre per il suo talento nel tradurre concetti scientifici complessi in un linguaggio comprensibile, spesso mescolando scienza e intrattenimento. Questo le ha valso il soprannome di "rockstar della fisica", grazie al suo approccio dinamico, innovativo e coinvolgente.

Oltre alla sua attività di divulgatrice, Gabriella Greison è anche un'autrice prolifica. Tra i suoi libri più noti si annoverano "L'incredibile cena dei fisici quantistici", "Sei donne che hanno cambiato il mondo", "Hotel Copenaghen" e "Einstein e io". In ognuno di questi lavori, Greison riesce a unire la storia della fisica con un racconto personale, spesso coinvolgendo figure storiche o immaginandosi dialoghi con i grandi protagonisti della scienza.

Uno dei temi cardine del suo lavoro è la meccanica quantistica, un argomento che ha saputo rendere avvincente anche per chi non ha familiarità con la fisica.

Il testo che ci accingiamo ad esplorare nasce proprio dalla sua opera di divulgazione della meccanica quantistica.

L'autrice presenta un viaggio affascinante all'interno di una delle teorie scientifiche più controintuitive e sfidanti, quella della fisica quantistica, che ha rivoluzionato il modo in cui comprendiamo la realtà.

Guida quantistica per anticonformisti - Mondadori

La Fisica Quantistica: un viaggio oltre il senso comune

Gabriella Greison apre il discorso sulla fisica quantistica con una dichiarazione forte e provocatoria: per comprendere davvero la meccanica quantistica, è necessario essere pronti a un viaggio in un mondo "sconfinato e bellissimo", un universo che mette in discussione tutte le nostre certezze. Questa introduzione dà il tono al suo lavoro: la fisica quantistica non è qualcosa che possiamo afferrare facilmente attraverso il buon senso. Si tratta di una teoria che sfida i principi della fisica classica, su cui si basa gran parte del nostro modo di vedere il mondo, e che richiede un vero e proprio cambio di paradigma per essere compresa.

Una delle frasi che Greison cita è quella di Niels Bohr, uno dei padri della meccanica quantistica: "Se uno non è rimasto scioccato la prima volta che ha sentito parlare di fisica quantistica, allora non ha capito niente." Questa affermazione sintetizza il cuore dell'argomento: la fisica quantistica è, per definizione, destabilizzante. L'idea che le particelle possano esistere in più stati contemporaneamente, o che possano essere "entangled" (cioè connesse a distanza in modo tale che il cambiamento in una influenzi immediatamente l'altra), va contro tutto ciò che ci sembra naturale.

Un Dialogo Immaginario con Newton

Uno degli espedienti narrativi più brillanti di Gabriella Greison è quello di immaginarsi un dialogo con Isaac Newton, uno dei padri fondatori della fisica classica. Newton, con la sua visione deterministica e "razionale" dell'universo, rappresenta esattamente il tipo di mentalità che la meccanica quantistica mette in discussione. Greison propone così di spiegare i concetti più intricati della teoria quantistica a Newton, utilizzando un linguaggio semplice ma mai banale. In questo modo, la fisica quantistica diventa una sfida sia per Newton, che fatica a comprendere queste nuove idee, sia per i lettori, che si immedesimano nel grande scienziato inglese.

Gabriella Greison

L'idea di convincere Newton dell'esistenza di fenomeni come l'indeterminazione di Heisenberg o il paradosso del gatto di Schrödinger è un'idea geniale. Questi concetti, infatti, sono in netto contrasto con il modo in cui la fisica classica interpreta il mondo: dove Newton vede un universo deterministico, in cui ogni azione ha una causa precisa e prevedibile, la meccanica quantistica introduce il concetto di probabilità e incertezza. Per Newton, sarebbe quasi come passare da un universo di solidi blocchi meccanici a un mondo fatto di nebbia e ombre, dove le cose accadono senza una chiara ragione apparente.

I concetti fondamentali della Meccanica Quantistica

Nel suo lavoro, Gabriella Greison esplora i principali concetti della fisica quantistica, spiegandoli in modo che siano accessibili anche a chi non ha una formazione scientifica. Tra questi vi è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che afferma che non è possibile conoscere contemporaneamente con precisione assoluta sia la posizione che la velocità di una particella. Questo principio mette in discussione l'idea stessa di "conoscenza esatta" della realtà fisica.

Un altro esperimento fondamentale che Greison descrive è quello della doppia fenditura, che dimostra la natura dualistica delle particelle, che si comportano sia come onde che come corpuscoli, a seconda delle condizioni dell'osservazione. Questo fenomeno è alla base del cosiddetto dualismo onda-particella, un concetto chiave per comprendere la natura della materia a livello subatomico.

Greison parla anche di entanglement quantistico, un fenomeno in cui due particelle, anche se separate da grandi distanze, rimangono misteriosamente collegate, tanto che l’osservazione di una influenzerà immediatamente l'altra. Questo concetto è così controintuitivo che Einstein stesso lo definì "un'azione spettrale a distanza", non riuscendo ad accettarne le implicazioni.

Applicazioni nella Vita Quotidiana

Sebbene possa sembrare una teoria astratta e lontana dalla realtà quotidiana, Gabriella Greison dimostra come la fisica quantistica sia alla base di molte delle tecnologie che utilizziamo tutti i giorni. Il laser, ad esempio, funziona grazie ai principi quantistici, così come la chiavetta USB e i lettori di codici a barre. Questo rende evidente quanto la fisica quantistica, pur essendo controintuitiva e misteriosa, abbia un impatto concreto e tangibile sulla nostra vita.

Una Teoria per Menti Curiose

In definitiva, il lavoro di Gabriella Greison è un invito a lasciarsi affascinare dal mistero e dall’irrazionalità apparente della fisica quantistica. Con il suo stile brillante e spesso divertente, Greison riesce a trasformare una teoria complessa in un'avventura intellettuale, rendendola irresistibile per chiunque abbia una mente curiosa e anticonformista. La sua "guida" è, in realtà, un percorso di scoperta che ci spinge a mettere in dubbio tutto ciò che pensiamo di sapere sul mondo che ci circonda.