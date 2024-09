Cosa è successo ai cercapersone di Hezbollah: può una batteria esplodere?

Sì, le batterie, in particolare quelle al litio, possono esplodere in determinate circostanze, e queste esplosioni possono causare danni significativi.

Le batterie al litio, comunemente utilizzate in smartphone, laptop, veicoli elettrici e altri dispositivi, possono esplodere a causa di un fenomeno chiamato "fuga termica". Questo accade quando la batteria si surriscalda, provocando un rapido e incontrollabile aumento della temperatura che può portare all'incendio o all'esplosione della batteria. Le cause comuni di queste esplosioni includono sovraccarico, uso di caricabatterie incompatibili, danni fisici, esposizione a temperature estreme o difetti di fabbricazione.

Può accadere anche ai nostri smartphone e auto elettriche?

I cercapersone sono utilizzati da Hezbollah per evitare intercettazioni, poiché non si collegano ai tradizionali canali di comunicazione come WiFi o GSM, tipici dei cellulari. Questo solleva la domanda: può accadere anche ai nostri smartphone? La risposta è sia affermativa che negativa. Le batterie al litio dei cellulari, così come quelle di altri dispositivi come elettrodomestici, monopattini e auto elettriche, possono effettivamente prendere fuoco, ma è raro che esplodano in modo violento. Pertanto, l'idea che uno smartphone possa essere fatto esplodere a distanza è altamente improbabile, se non impossibile, a meno che non sia stato appositamente modificato con una carica esplosiva. Tuttavia, in teoria, sarebbe possibile surriscaldare una batteria da remoto, danneggiandola al punto di farla gonfiare o incendiarsi, anche se non si tratterebbe di un'esplosione paragonabile a quelle avvenute in Libano.

Esempi reali mostrano i pericoli delle esplosioni delle batterie al litio:

Ritiro del Samsung Galaxy Note 7 (2016): Uno degli incidenti più famosi ha coinvolto il Galaxy Note 7 della Samsung, che aveva batterie difettose inclini al surriscaldamento e a incendiarsi. Il problema era così diffuso che Samsung ha dovuto richiamare milioni di dispositivi, con gravi perdite economiche e danni all'immagine dell'azienda. Boeing 787 Dreamliner (2013): Le batterie al litio utilizzate negli aerei Boeing 787 hanno avuto problemi simili. Diversi incidenti di fumo e incendi si sono verificati a causa della fuga termica delle batterie, portando alla sospensione temporanea della flotta fino a quando il problema non è stato risolto. Esplosioni di batterie per auto: Anche le batterie al piombo-acido utilizzate nelle auto possono esplodere, specialmente se non vengono mantenute correttamente. Fattori come corrosione, sfiati bloccati e sovraccarico possono portare a un accumulo di gas idrogeno, che, se incendiato, può causare un'esplosione. Queste esplosioni possono danneggiare il veicolo e mettere a rischio i passeggeri.

Le conseguenze delle esplosioni delle batterie possono includere incendi, danni fisici, danni all'ambiente circostante e persino decessi. È essenziale seguire linee guida di sicurezza adeguate, come usare caricabatterie appropriati, evitare sovraccarichi e assicurarsi che le batterie non siano esposte a temperature estreme o danneggiate fisicamente​