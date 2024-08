Misurare il mondo: il Cicap Fest ritorna a Padova per la VII edizione

Dal 11 al 13 ottobre 2024, Padova ospiterà la settima edizione del Cicap Fest, dedicata al tema "Misurare il mondo". Organizzato dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap), l'evento vedrà la partecipazione di figure internazionali come Joe Schwarcz, chimico della McGill University, e James Vincent, esperto di intelligenza artificiale e robotica.

Prima del festival principale, dal 7 all'11 ottobre, si terrà il Cicap Fest Edu, rivolto a insegnanti e studenti con eventi gratuiti. Il programma include vari filoni tematici: misura in senso stretto, fuori misura, sul limite, storie di tutti i giorni, altre dimensioni, segni e simboli, con la presentazione ufficiale prevista per il 18 settembre a Padova.

Tra i relatori, l'astrofisico Lorenzo Colombo e il climatologo Giulio Betti discuteranno rispettivamente delle dimensioni dell'universo e delle falsità sul cambiamento climatico. Inoltre, grazie al Premio Letterario Galileo, ci saranno incontri con i finalisti della XVIII edizione.

Il festival affronterà temi che spaziano dalle pseudoscienze all'intelligenza artificiale, ricordando Piero Angela, fondatore del Cicap Fest. Massimo Polidoro, autore de "La meraviglia del tutto", e Lorenzo Montali, presidente del Cicap, renderanno omaggio a Angela.

Oltre alle conferenze principali, il Fest offrirà anche "Conferenze Extra" su illusionismo e mentalismo, e spettacoli di stand-up comedy.

Il Cicap Fest è realizzato con il supporto dell'Università di Padova, il Parlamento Europeo, e altre istituzioni locali e regionali, con numerosi partner scientifici e culturali.