STAR BOTTLE INVIA NELLA VIA LATTEA LA RICETTA DEL FORMAGGIO PIÙ VENDUTO AL MONDO





Il Grana Padano, il formaggio DOP più amato e venduto sul nostro pianeta, sta per intraprendere un viaggio straordinario verso le stelle. Grazie all'innovativo progetto Star Bottle, la ricetta segreta di questo celebre formaggio italiano sarà inviata nello Spazio in occasione dell'attesissima iniziativa Stars Night, in programma il prossimo 10 agosto.





Per la prima volta nella storia, un'azienda di caratura mondiale vola nel Deep Space e comunica con l'Universo, portando con sé un messaggio di speranza e di tradizione. Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano DOP, simbolo di eccellenza culinaria e di maestria artigianale, rappresenterà così l'Italia e la sua cultura gastronomica in un evento unico nel suo genere.













L'iniziativa è stata annunciata attraverso i media tradizionali, con una pagina riservata pubblicata su Il Sole 24 Ore. La trasmissione della ricetta del Grana Padano avverrà il 10 agosto durante l'evento Stars Night, quando il segreto del formaggio DOP più venduto al mondo sarà trasmesso in codice binario verso la Via Lattea.





Star Bottle, con questa straordinaria iniziativa in collaborazione con il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano DOP, non solo celebra l'arte casearia italiana, ma sottolinea anche l'importanza della condivisione e della connessione tra i popoli e le culture, persino oltre i confini del nostro pianeta.