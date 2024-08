Qual è la differenza tra il riscaldamento con stufe a legna e stufe a pellet

Scegliere un sistema di riscaldamento per la casa? Bisogna fare attenzione a una molteplicità di fattori, tra cui rendimento e costo. Il riscaldamento con stufe a legna o a pellet attualmente è uno dei più gettonati sul mercato, per gli indubbi vantaggi che porta con sé. Ma molto spesso si tende a fare l’errore di confondere queste due tipologie di riscaldamento, che invece presentano importanti differenze.

Conoscere le differenze tra stufe a legna e a pellet è importante soprattutto per effettuare la scelta più adeguata a seconda delle proprie necessità di riscaldamento. E per fare questo è utile sapere:

Stufe a legna: quali sono le caratteristiche di questa tipologia di stufa e come funziona;

Stufe a pellet: quali sono caratteristiche e funzionamento di questo tipo di stufa;

Le differenze: quali sono le differenze più importanti tra questi sistemi di riscaldamento;

La scelta: di quali fattori tenere conto nel momento di scegliere l’alimentazione delle stufe per la propria casa.

Cosa sono le stufe a legna

Tutti sicuramente hanno un’immagine, più o meno chiara, della classica stufe legna prezzi. Ovviamente i modelli moderni, come si può vedere su uno store online specializzato come Balkan Energy Italia, sono molto più curati dal punto di vista stilistico e, soprattutto, molto più efficienti. Quello che nel tempo non è cambiato è il sistema di produzione del calore.

Nelle stufe la legna viene inserita nel braciere (manualmente), dove brucia e produce calore, che viene trasferito alle pareti della stufa stessa. Pareti che a loro volta cedono il calore accumulato negli ambienti in cui la stufa a legna è installata. Per funzionare le stufe, oltre alla legna, hanno bisogno anche di essere collegate a una canna fumaria a tetto: che fornisce l’aria per favorire la combustione ed espelle all’esterno i fumi prodotti.

Cosa sono le stufe a pellet

Le stufe a pellet hanno una struttura particolare e utilizzano come combustibile proprio il pellet: cioè della polvere di legno che è essiccata e compressa in piccoli cilindri (nel pellet di qualità non vengono utilizzate collanti). Questo tipo di stufa è costituita da un serbatoio, che contiene il combustibile, che viene fatto cadere, in maniera automatica nella camera di combustione tramite una vite senza fine, detta coclea.

Le stufe a pellet sono dotate di ventole che permettono la diffusione del calore prodotto nelle camere di combustione all’ambiente circostante. Il caricamento del pellet avviene in maniera automatica, quindi bisogna solo ricordare di aggiungere il combustibile quando finito. Per funzionare questa tipologia di stufe ha la necessità di avere un’alimentazione elettrica.

Anche le stufe a pellet vanno collegate a una canna fumaria: la differenza sta nelle dimensioni della stessa, che è decisamente minore rispetto alla classica canna fumaria prevista invece per i modelli di stufa a legna.

Quali sono le differenze tra stufe a legna e a pellet

Per quanto il principio di funzionamento sia identico, ci sono delle differenze importanti tra stufe a legna e a pellet. In particolare le differenze più rilevanti sono:

nel combustibile: pellet e legna hanno la stessa origine, ma il primo viene conservato in sacchetti, mentre la legna viene spaccata in pezzi che possono avere peso e dimensione diversa;

nel sistema di riscaldamento: nelle stufe a pellet la diffusione del calore avviene attraverso le apposite ventole, mentre in quella a legna tramite il calore ceduto dalle pareti della stufa;

nell’alimentazione: mentre le stufe a legna non hanno bisogno di alimentazione elettrica, quelle a pellet non funzionano se non collegate alla rete. Quindi, in caso di blackout le stufe a legna continuano a funzionare, quelle a pellet no.

Quale scegliere tra le stufe a legna e a pellet?

Per quel che riguarda la scelta tra stufe a legna o a pellet per il riscaldamento domestico, si tratta di una scelta che deve tenere conto di diversi fattori. Primo tra tutti le necessità di riscaldamento. Il fatto che la stufa a pellet abbia un’alimentazione elettrica, permette di programmare accensione e regolare il calore anche con un timer (persino da remoto nelle soluzioni più innovative).

Questo significa che una stufa a pellet può essere una buona soluzione nel momento in cui si vuole trovare la casa calda quando si rientra dopo una giornata fuori.

Invece le stufe a legna hanno la necessità di essere accese “in presenza” e alimentate in maniera costante: questo le rende una soluzione ottimale quando ci si trova in casa per lunghi periodi. Tra i vantaggi della stufa a legna va però considerato prima di tutto l’efficienza, che nei moderni modelli è molto elevata: questo permette di riscaldare anche ambienti grandi con consumi ridotti.

Inoltre il costo della legna da ardere è decisamente competitivo, anche rispetto al pellet. Il fattore di non richiedere alimentazione elettrica è importante soprattutto quando ci si trova in zone soggette a blackout. Vedi di più qui.