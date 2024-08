Corso di Interior Design 100% Online - Certificato Ufficiale ApeD

Se il tuo sogno è diventare un esperto di arredamento e ottimizzazione degli spazi interni, l'Accademia Telematica Europea ti offre l'opportunità perfetta con il suo corso online di Interior Design. Questo programma formativo, certificato dall'APeD - Associazione Progettisti e Designer, è pensato per fornire tutte le competenze necessarie per eccellere nel mondo della progettazione d'interni.

Perché scegliere un Corso Certificato APeD?

La certificazione APeD è un riconoscimento altamente prestigioso nel settore del design d’interni. L’APeD - Associazione Progettisti e Designer (www.apeditalia.it) è un ente che rappresenta e certifica i professionisti del settore, garantendo che abbiano ricevuto una formazione di qualità e siano aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie nel campo del design. Ottenere una certificazione APeD significa non solo acquisire competenze pratiche e teoriche, ma anche avere un titolo riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che aumenta notevolmente le opportunità di carriera.

Cosa offre il Corso di Interior Design dell'Accademia Telematica Europea?

Il corso online di Interior Design (www.accademiatelematicaeuropea.it) è strutturato in modo da offrire un equilibrio perfetto tra teoria e pratica. Nella parte teorica, imparerai a scegliere i materiali più adatti, a valutare i prodotti d'arredamento e a interpretare le esigenze dei clienti per realizzare spazi che rispecchino la loro personalità e stile di vita. Questa formazione ti permetterà di diventare un professionista capace di trasformare ogni abitazione in un luogo unico e accogliente.

La parte pratica del corso è altrettanto fondamentale e ti offre la possibilità di mettere in pratica quanto appreso. Imparerai a utilizzare strumenti di progettazione digitale come Autocad di Autodesk, un programma CAD a pagamento ampiamente utilizzato nel settore, e HomeStyler, un software gratuito online che ti permette di progettare in 2D e 3D e di creare rendering professionali. Queste competenze sono cruciali per chiunque voglia intraprendere una carriera di successo nel design d’interni, poiché ti consentiranno di lavorare su progetti reali con gli strumenti utilizzati dai professionisti del settore.

Un corso accessibile a tutti

Una delle caratteristiche più interessanti del corso dell'Accademia Telematica Europea è la sua accessibilità. Non sono richieste conoscenze pregresse, il che lo rende perfetto sia per chi è alle prime armi sia per chi vuole perfezionare le proprie competenze nel settore dell’arredamento d’interni. La formazione è completamente online, offrendoti la flessibilità di studiare quando e dove vuoi, adattandosi perfettamente ai tuoi impegni personali e lavorativi.

Un pacchetto formativo vantaggioso

Oltre alla possibilità di seguire singoli corsi, APeD - Associazione Progettisti e Designe insieme ad Accademia Telematica Europea offre un pacchetto formativo illimitato. Associandoti con soli 30 euro annuali (aggiornamento 2024), avrai accesso per un anno a tutti i corsi disponibili sul sito APeD, permettendoti di approfondire diversi aspetti del design e di espandere le tue competenze senza costi aggiuntivi o rinnovi automatici.

Esplora altri corsi e opportunità

Oltre al corso di Interior Design, l'Accademia Telematica Europea offre una vasta gamma di corsi in diverse categorie, tra cui Feng Shui (benessere della casa, ma anche Giornalismo dell'Architettura e dell'Interior Design . Questa varietà di offerte ti consente di personalizzare ulteriormente il tuo percorso di apprendimento, esplorando nuovi ambiti e sviluppando competenze trasversali che ti saranno utili nella tua carriera professionale.