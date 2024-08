Diventare un professionista qualificato nel campo del Lighting Design richiede competenze specifiche nella progettazione dell’illuminazione sia per ambienti interni che esterni. Questo corso, accreditato e certificato dall'APeD – Associazione Progettisti e Designer, si rivolge a architetti, interior designer e progettisti e offre una formazione completa e flessibile.

Struttura e Durata del Corso della Accademia Telematica Europea

Il corso di Illuminotecnica (Lighting Design & Led Technologies) ha una durata di circa 8 settimane e si distingue per la sua flessibilità, consentendo agli studenti di decidere gli orari delle lezioni in video didattica. Questa modalità è particolarmente adatta per chi ha impegni lavorativi o personali e non può frequentare corsi in aula. Le lezioni settimanali online, integrate da esercitazioni pratiche, permettono di acquisire rapidamente le capacità necessarie per intraprendere la professione.

Contenuti del Corso

Il Corso di Formazione Avanzata in Lighting Design copre una vasta gamma di argomenti. Si parte da un'introduzione alla fotometria e colorimetria delle sorgenti di luce, con un focus particolare sui LED. Gli studenti apprendono le strutture e i principi di funzionamento delle tecnologie illuminotecniche, la gestione della luce bianca e le diverse tipologie di apparecchi di illuminazione disponibili sul mercato.

Un aspetto fondamentale del corso riguarda la scelta consapevole dei prodotti di illuminazione, considerando parametri come colore, indice di resa cromatica, flusso, efficienza, alimentazione e durata. Si trattano anche tematiche relative alla gestione e progettazione con luce naturale e l'uso di software di modellazione 3D per illuminotecnica.

Durante il corso, vengono presentati vari esempi di applicazioni pratiche, tra cui la luce dinamica (bianca e colorata), smart lighting, Power Over Ethernet, Indoor positioning, green parking e Connected Light home.

Metodologia Didattica

Il corso è strutturato con brevi lezioni settimanali tenute online tramite piattaforme come Skype o Google Hangouts Video Chat. Le esercitazioni pratiche, da svolgere autonomamente, vengono corrette settimanalmente dai docenti. Per partecipare al corso è sufficiente una connessione Internet e un dispositivo come un PC, tablet o smartphone.

Materiale Didattico e Risorse

Tutto il materiale di studio, inclusi libri e software digitale per la progettazione, è fornito dall’Accademia e rimane di proprietà degli studenti. Inoltre, il corso illustra le principali rassegne fieristiche internazionali del settore dell’illuminazione, come Euroluce al Salone Internazionale del Mobile di Milano e Light + Building di Francoforte, nonché iniziative espositive dedicate al mondo della luce.

Certificazione e Opportunità di Lavoro

Al termine del corso, gli studenti ricevono un attestato con l’elenco delle materie e i voti conseguiti, insieme a un diploma finale in “Lighting Design & LED Technologies - illuminotecnica degli spazi abitativi”. Questo diploma, riconosciuto dall'APeD, certifica le competenze acquisite e apre molteplici opportunità professionali.

I Lighting Designers formati attraverso questo corso possono intraprendere carriere come liberi professionisti o lavorare all’interno di aziende del settore illuminotecnico. Le collaborazioni possibili includono studi di architettura e design, negozi di illuminazione, musei, teatri e uffici tecnici della pubblica amministrazione. Inoltre, al termine del corso, i candidati hanno la possibilità di pubblicare i propri lavori e la presentazione professionale su un portale web dell’Accademia, facilitando il contatto con clienti e aziende del settore.

Il Ruolo del Lighting Designer

Il Lighting Designer è una figura professionale essenziale per la progettazione illuminotecnica di spazi interni ed esterni. Negli ultimi anni, il settore ha visto una crescita significativa, aumentando la domanda di professionisti in grado di comprendere le dinamiche di scenari in continua evoluzione. Un Lighting Designer deve avere una solida conoscenza delle caratteristiche fisiche della luce, delle tecniche di controllo e dell’estetica delle fonti luminose.

Questa figura professionale richiede precisione, creatività e un'attenzione particolare al contenimento dei consumi energetici. L'uso di software di elaborazione al computer è indispensabile per realizzare progetti in 2D e 3D.