Domande da non fare mai a un astrofisico, soprattutto se sei un giornalista

Guida di sopravvivenza per giornalisti impreparati

Se hai mai avuto l’opportunità di parlare con un astrofisico, sai che queste conversazioni possono essere tanto affascinanti quanto intimidatorie. Mentre loro parlano di buchi neri, materia oscura e l’espansione dell’universo, tu potresti trovarti a fissare un punto indefinito nel vuoto, cercando di sembrare interessato e al contempo di capire almeno una parola ogni dieci. Ma attenzione! Ci sono alcune frasi che è meglio evitare a tutti i costi, se non vuoi vedere un astrofisico sbuffare, alzare gli occhi al cielo o lanciarti uno sguardo da supernova esplosiva.





Ecco una guida ironica alle cose da non dire mai a un astrofisico, soprattutto se sei un giornalista e vuoi intervistarlo

"Ma l’astrologia non è la stessa cosa?"

Ah, l’eterna confusione tra astrologia e astrofisica. Se vuoi vedere un astrofisico trasformarsi in un buco nero di frustrazione, prova a fare questa domanda. Mentre l’astrologia si occupa di predire il futuro in base alla posizione dei pianeti, l’astrofisica studia l’universo con metodi scientifici rigorosi. Insomma, paragonare le due discipline è come confrontare la gravità con un oroscopo di pagina tre.

"Perché non possiamo semplicemente andare a vedere cosa c’è dentro un buco nero?"

Certo, e magari facciamo anche un picnic sulla superficie del Sole! I buchi neri sono tra i fenomeni più misteriosi e potenti dell'universo, ma sono anche estremamente pericolosi. L’idea di "andare a vedere cosa c’è dentro" potrebbe suonare avventurosa, ma per un astrofisico, è un po’ come chiedere a un subacqueo se vuole fare una passeggiata nelle profondità della Fossa delle Marianne senza bombola d'ossigeno.

"Non credi che l’universo sia solo una grande simulazione?"

Anche se l'idea che viviamo in una simulazione è un argomento di discussione interessante, la maggior parte degli astrofisici preferirebbe concentrarsi su ciò che possiamo osservare e misurare piuttosto che speculare su teorie al limite della fantascienza. E se proprio vuoi parlare di simulazioni, preparati a un discorso dettagliato su simulazioni cosmologiche al computer, non esattamente quello che avevi in mente, vero?

"E se gli alieni fossero già qui tra noi?"

Questa è una domanda che può far sorridere un astrofisico, ma è più probabile che ti risponda con un lungo e dettagliato discorso su Fermi, il paradosso di Fermi e il principio di mediocrità. Prima che te ne accorga, sarai immerso in una discussione su distanze interstellari e probabilità statistica, chiedendoti perché non hai semplicemente parlato del tempo atmosferico.

"La Terra è piatta, vero?"

Se vuoi vedere un astrofisico reagire come se avessi insultato la relatività generale, prova a suggerire che la Terra sia piatta. La maggior parte degli astrofisici ha passato anni, se non decenni, a studiare le prove inconfutabili della sfericità della Terra e del suo posto nell’universo. Insinuare il contrario è come dire a un chef stellato che il ketchup è la salsa perfetta per ogni piatto.

"Ho sentito dire che il Big Bang è solo una teoria, quindi potrebbe non essere vero, giusto?"

Il Big Bang è il modello cosmologico più accettato per spiegare l’origine dell’universo, supportato da un'enorme quantità di prove osservative, come la radiazione cosmica di fondo e l’espansione dell’universo. Sminuirlo a "solo una teoria" è come dire che la gravità è "solo una teoria". La parola "teoria" in ambito scientifico ha un peso molto diverso rispetto all'uso comune, e un astrofisico non esiterà a ricordartelo.

"Non possiamo fermare l’espansione dell’universo?"

L’espansione dell’universo è uno dei concetti più straordinari della cosmologia moderna, ma è anche qualcosa di completamente fuori dal nostro controllo. Chiedere se possiamo fermarla è come chiedere se possiamo fermare il tempo. Certo, è una domanda legittima se stai scrivendo un romanzo di fantascienza, ma in una conversazione con un astrofisico, potrebbe solo fargli sospirare profondamente e pensare alla vastità dell’ignoranza cosmica.

"Che differenza c’è tra una galassia e un sistema solare?"

Mentre per molti questa può sembrare una domanda innocente, per un astrofisico è come chiedere qual è la differenza tra una città e una casa. Una galassia è un’enorme aggregazione di stelle, gas, polvere e materia oscura, contenente miliardi di sistemi solari. Confondere i due concetti può sembrare ingenuo, ma per un astrofisico è un chiaro segno che è tempo di fare un ripasso di base sull’astronomia.

"A cosa serve l’astrofisica? Non possiamo vivere senza di essa, no?"

L’astrofisica può sembrare distante dalla vita quotidiana, ma le tecnologie e le conoscenze sviluppate grazie alla ricerca astrofisica hanno applicazioni pratiche in molti campi, dalla medicina alla comunicazione satellitare. Inoltre, comprendere l’universo ci aiuta a rispondere alle domande fondamentali sulla nostra esistenza e sul nostro posto nel cosmo. Dire che possiamo vivere senza l’astrofisica è un po’ come dire che possiamo vivere senza arte o musica: tecnicamente sì, ma il mondo sarebbe un posto molto più povero.

"E alla fine, ci sono più stelle nel cielo o granelli di sabbia sulla Terra?"

Questa è una di quelle domande che sembrano profonde e filosofiche, ma in realtà non ha una risposta semplice. Un astrofisico potrebbe iniziare a spiegarti come contare le stelle visibili non sia rappresentativo dell’intera galassia, e come i granelli di sabbia siano difficili da stimare per via delle diverse dimensioni. Ma a un certo punto, probabilmente, si fermerà e ti chiederà: "Perché non parliamo di cose che possiamo davvero misurare?"

Conclusione

L'astrofisica è un campo affascinante, pieno di misteri e scoperte mozzafiato. Tuttavia, come in ogni disciplina, ci sono alcune domande e commenti che è meglio evitare per non far esplodere la pazienza di chi ha dedicato la sua vita a studiare l'universo. La prossima volta che incontri un astrofisico, cerca di evitare queste frasi e opta per domande che stimolino una conversazione interessante e arricchente. Chissà, potresti scoprire che parlare di quasar e supernovae è molto più emozionante di quanto pensassi!