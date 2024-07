Quante città ci sono nel mondo? Guida completa per nerd

Cari Nerd, lo sappiamo che la domanda ve la siete posta molte volte! Come noi del resto, ci siamo chiesti "quante città ci siano nel mondo"? No, non vale rispondere "troppe"! E neanche "quanto basta per perdersi con Google Maps"! Secondo il mitico World Atlas, il numero magico è 4.416. Ma state tranquilli, non vi interrogherò su tutte.

Immaginate un raduno globale di tutte queste città. Roma che fa amicizia con Tokyo, mentre New York tenta di spiegare a Milano come funziona l’arte del hot dog. Parigi, ovviamente, si lamenta perché la sua Torre Eiffel non è visibile da ogni angolo della Terra. Sarebbe un vero e proprio spettacolo da non perdere!

La top 5 delle città più grandi: grandi abbastanza da farti dire "Ma davvero?"

Ecco a voi le superstar del mondo urbano, le città che fanno sembrare le altre piccole come villaggi dei Puffi.

New York, USA: La Grande Mela, la città che non dorme mai. Con i suoi 11.875 km², potrebbe ospitare tranquillamente tutti i vostri dubbi esistenziali e ancora avere spazio per un altro grattacielo. Più di 8 milioni di abitanti, che, tra l'altro, non vedono mai le stelle a causa delle luci della città. Ma ehi, è il prezzo da pagare per avere un bagel alle tre di notte! Boston, USA: Sorprendentemente al secondo posto con 9.189 km². Questa città ha più università che bar, eppure la sua popolazione di 657 mila abitanti riesce a mantenere un equilibrio tra intelligenza e divertimento. Un miracolo moderno. Tokyo, Giappone: Con i suoi 8.547 km² e una popolazione che sfiora i 37,7 milioni di abitanti, Tokyo è l'equivalente urbano di una formicaio iperattivo. La sua organizzazione è così perfetta che potrebbe far impallidire anche il più meticoloso degli ingegneri. Atlanta, USA: Conosciuta per la Coca Cola e per i suoi 7.294 km². Qui, tutto è grande, dalle strade ai sogni. Con circa 496 mila abitanti, è la città dove è nata la Coca Cola, quindi potete immaginare quanta caffeina scorra nelle sue vene urbane. Chicago, USA: La Windy City, con i suoi 6.856 km², è famosa per i grattacieli, il vento gelido e per essere il set perfetto di ogni film noir. Con oltre 2 milioni di abitanti, è una città che sa come far girare la testa – sia metaforicamente che letteralmente.

Le città italiane: perché noi facciamo tutto in grande stile

L’Italia, con le sue 105 città, dimostra che non siamo da meno quando si tratta di agglomerati urbani. Le nostre città sono come le star del cinema, ognuna con la sua personalità unica e inconfondibile.

Roma : La Città Eterna, dove passato e presente si fondono come una carbonara ben fatta.

Milano : La capitale della moda, dove anche i tombini potrebbero sfilare in passerella.

Napoli : La città del sole e della pizza. La popolazione qui è convinta che Maradona sia un dio.

Torino : La città dell'automobile, ma anche del cioccolato. Un connubio perfetto di velocità e dolcezza.

: La città dell’automobile, ma anche del cioccolato. Un connubio perfetto di velocità e dolcezza. Palermo: Dove il cibo di strada è una religione e il traffico una filosofia di vita.

In conclusione, ovunque voi siate, c’è una città che vi aspetta per offrirvi qualcosa di unico. Che sia un bagel a New York o una pizza a Napoli, il mondo è un meraviglioso insieme di città pronte a essere scoperte – e magari a farvi perdere per un po', giusto per rendere il viaggio più interessante.

10 curiosità sulle città più grandi del mondo

New York - La città degli animali invisibili Oltre agli 8 milioni di abitanti, New York ospita milioni di ratti. Alcuni dicono che ce ne sia uno per ogni abitante. Fortunatamente, i ratti non pagano l’affitto, altrimenti i prezzi sarebbero ancora più alti! Tokyo - Gli attraversamenti pedonali da record L’incrocio di Shibuya a Tokyo è uno dei più affollati al mondo, con circa 2.500 persone che attraversano contemporaneamente ogni volta che il semaforo diventa verde. È come un flash mob costante, ma senza la coreografia. Boston - La città dei libri Boston ha la biblioteca pubblica più antica degli Stati Uniti, fondata nel 1848. Oggi, conta oltre 23 milioni di volumi. Se volete leggere un libro diverso ogni giorno, vi ci vorrebbero più di 63.000 anni per finire la collezione! Atlanta - Dove tutto è grande Atlanta ha l’acquario più grande del mondo, il Georgia Aquarium, che ospita oltre 100.000 creature marine, incluso uno squalo balena. Sì, uno squalo balena. Nell'acquario. Chi ha detto che Atlanta non può competere con l’oceano? Chicago - Il vento porta fortuna Chicago è soprannominata "The Windy City", ma non per il clima ventoso. Il nome deriva dagli oratori politici del XIX secolo, noti per essere "pieni di vento". Quindi, se vi capita di incontrare un politico loquace, sapete perché. Los Angeles - La città degli angeli Los Angeles ha più automobili che abitanti. Con oltre 6 milioni di auto in città, il traffico è leggendario. Non stupitevi se qualcuno vi chiede "quanto tempo ci hai messo a parcheggiare?". Mumbai - Dove il treno è la vita A Mumbai, i treni trasportano più di 7,5 milioni di passeggeri ogni giorno. È come se tutta la popolazione di Hong Kong prendesse il treno contemporaneamente, ogni singolo giorno. Un'esperienza affollata, ma molto caratteristica. Città del Messico - La città che affonda Città del Messico sta lentamente affondando a causa del prosciugamento delle falde acquifere sotterranee. In alcuni punti, la città affonda di circa 10 cm all'anno. È un lento e costante viaggio verso il centro della Terra. Shanghai - L'alta velocità in persona Shanghai ospita il treno a levitazione magnetica più veloce del mondo, il Maglev, che può raggiungere una velocità di 431 km/h. Perfetto per chi ha sempre sognato di viaggiare su un proiettile. Londra - La città sotterranea Londra ha una vasta rete di tunnel e stanze segrete sotto la città, alcuni dei quali risalgono all’epoca romana. Se vi siete mai chiesti dove Sherlock Holmes risolve i suoi casi, ora sapete dove cercare.

Queste curiosità mostrano che le città più grandi del mondo non sono solo enormi agglomerati urbani, ma anche luoghi pieni di storie sorprendenti, stranezze affascinanti e dettagli che le rendono uniche. Che si tratti di attraversare incroci affollati o di viaggiare su treni a levitazione magnetica, ogni città ha qualcosa di speciale da offrire.