La storia della Fisica in 800 parole

La storia delle scoperte scientifiche in fisica è una saga epica di cervelli in fumo, esperimenti pazzi e momenti da "Eureka!" che farebbero impallidire Archimede. Ecco un riassunto, condito con un po' di humor, delle principali scoperte e dei protagonisti che hanno plasmato la fisica come la conosciamo oggi.

Antichità e Medioevo: dove tutto iniziò con un po' di filosofia e magia

Immaginate i filosofi greci come Talete, Anassimandro e Pitagora, che se ne stanno lì, con le toghe svolazzanti, a chiedersi: "Ma cosa diavolo è questo universo?" Aristotele arriva e dice: "Aspettate, ci penso io!" Anche se molte delle sue idee erano un po' fuori strada (tipo la storia dei quattro elementi), dobbiamo dargli credito: almeno ci ha provato.

Passiamo al Medioevo, dove la fisica era una strana mistura di filosofia e magia. Entra in scena Alhazen, il supereroe dell'ottica, che disse: "Ragazzi, e se usassimo la matematica per capire come vediamo le cose?" Boom, rivoluzione nell'ottica.

Il Rinascimento e la Rivoluzione Scientifica: il momento "Aha!" di Copernico e Galileo

Arriva il Rinascimento e Niccolò Copernico decide di fare il guastafeste: "Ragazzi, il Sole è al centro, non la Terra!" Ovviamente, tutti si arrabbiano, ma poi arriva Galileo con il suo telescopio e dice: "Copernico ha ragione!" E mentre si diverte a guardare i satelliti di Giove, qualcuno inizia a pensare che forse Galileo potrebbe avere ragione.

Poi arriva Isaac Newton, il vero boss della fisica. Con una mela che gli cade in testa (o almeno così dice la leggenda), si mette a scrivere il "Principia Mathematica" e ci regala le leggi del moto e la gravità. Grazie, Newton, ora sappiamo perché non possiamo volare.

Il XVIII e XIX Secolo: Scintille e onde elettromagnetiche

Il XVIII secolo vede gente come Benjamin Franklin che, con un aquilone e un fulmine, dimostra che l'elettricità è una cosa seria. Poi arriva Coulomb e dice: "Ehi, posso calcolare la forza tra le cariche elettriche!" Bravo, Coulomb, ora possiamo farci folgorare con cognizione di causa.

Nel XIX secolo, Michael Faraday, il MacGyver della fisica, scopre l'induzione elettromagnetica e costruisce macchine strane nel suo laboratorio. James Clerk Maxwell, il tipo col cervello da supercomputer, unifica tutto con le sue equazioni e predice le onde elettromagnetiche. Grazie a loro, oggi possiamo godere di Wi-Fi e microonde.

Anche la termodinamica fa il suo show con Sadi Carnot, Rudolf Clausius e Lord Kelvin che ci spiegano come funziona il calore. Non c'è niente di meglio che sapere perché il gelato si scioglie in estate.





"Fermi ragazzi fermi, state fermi... Enrico!!!" - cit. Maurizio Crozza





L'Età della Relatività e della Meccanica Quantistica: Dove le cose diventano davvero strane

Nel XX secolo, Albert Einstein, con i suoi capelli da scienziato pazzo, rivoluziona tutto con la relatività ristretta e generale. La famosa equazione E = m c^ 2 ci dice che massa ed energia sono (quasi) la stessa cosa. Sorpresa!

Intanto, nel mondo microscopico, la meccanica quantistica fa impazzire tutti. Max Planck introduce i quanti e Niels Bohr fa un casino con il modello atomico. Werner Heisenberg dice che non possiamo sapere tutto (principio di indeterminazione), e Schrödinger fa impazzire gli animalisti con il suo gatto che è vivo e morto allo stesso tempo. Non c'è da stupirsi che i fisici non siano proprio sani di mente.

La Fisica delle Particelle e la Teoria del Tutto: Alla ricerca dell'unico anello

Nella seconda metà del XX secolo, i fisici scoprono un sacco di particelle subatomiche, tipo un club esclusivo per i nerd. Con il Modello Standard, cercano di spiegare tre delle quattro forze fondamentali, ma ancora non riescono a capire la gravità quantistica. La scoperta del bosone di Higgs nel 2012 è stata come trovare l'anello mancante (grazie, LHC!).

La fisica continua a spingere i confini

La storia della fisica è un viaggio senza fine fatto di esplosioni di genialità, fallimenti epici e successi trionfali. Da Aristotele a Einstein, passando per Newton e tutti gli altri cervelloni, ogni scoperta ha portato nuove domande e ci ha avvicinato un po' di più a capire l'universo. La fisica continua a evolversi e chissà quali altre sorprese ci riserva il futuro. Stay Tuned!