La Casa di Ariana Grande: dove vive la pop star e la sua passione per la scienza

La Casa di Hollywood Hills

Nel 2020, Ariana ha acquistato una spettacolare villa a Hollywood Hills per 13,7 milioni di dollari. Questa proprietà di oltre 10.000 piedi quadrati è situata in una delle famose "Bird Streets" di Los Angeles. La villa, caratterizzata da un design minimalista e moderno, include quattro camere da letto, sette bagni, una cucina da chef, una cantina per 300 bottiglie di vino, uno studio fitness, un centro benessere, e una piscina a sfioro con vista panoramica sulla città e sull'oceano. Tuttavia, Ariana ha venduto questa casa nel 2021 per 14 milioni di dollari​.

La Casa di Montecito

Un'altra gemma del suo portfolio immobiliare è la casa in stile Tudor a Montecito, che Ariana ha acquistato nel 2020 per 6,75 milioni di dollari da Ellen DeGeneres e Portia de Rossi. Conosciuta come "Porter House," questa proprietà unica nel suo genere è stata originariamente costruita in Inghilterra nel 1700 come due fienili separati. I fienili sono stati successivamente smontati, trasportati in California e ricostruiti come una singola residenza di 5.500 piedi quadrati. La casa, con i suoi soffitti con travi di legno, finestre a ghigliottina antiche e camini in mattoni, ha servito come luogo del matrimonio di Ariana con Dalton Gomez. Ariana ha venduto questa casa nel 2022 per 9,1 milioni di dollari.

Il Cottage di Bird Streets

Ariana possedeva anche un incantevole cottage sulle Bird Streets di Los Angeles, acquistato nel 2021 per 8,9 milioni di dollari. Questa proprietà di 1.590 piedi quadrati, situata su un terreno collinare di 0,74 acri con vista sulla Sunset Strip e West Hollywood, è stata venduta a Bad Bunny per 8,3 milioni di dollari nel gennaio 2024. Nonostante la vendita abbia comportato una perdita di circa 600.000 dollari rispetto al prezzo d'acquisto iniziale, il cottage rappresentava un rifugio privato con aggiornamenti moderni che conservavano il suo fascino storico.

L'Appartamento a New York

Nel periodo della sua relazione con Pete Davidson, Ariana viveva in un lussuoso appartamento a New York, situato nel quartiere di Chelsea. Questo appartamento di 4.000 piedi quadrati progettato dalla famosa architetta Zaha Hadid, comprendeva cinque camere da letto e quattro bagni e mezzo, con accesso a servizi esclusivi come una sauna, una spa privata, una piscina e un teatro IMAX. Nonostante la breve durata della permanenza, questo appartamento ha segnato un periodo significativo della vita personale di Ariana​.

La Casa di Beverly Hills

Ariana ha anche vissuto in una splendida casa a Beverly Hills, una proprietà di 6.226 piedi quadrati con cinque camere da letto e cinque bagni e mezzo, affittata per 40.000 dollari al mese. Situata su una collina con vista mozzafiato su Los Angeles, la casa disponeva di una piscina all'aperto, una vasca idromassaggio, aree relax all'aperto e una cucina spaziosa con isola. Le camere da letto offrivano viste spettacolari sulle colline di Hollywood, mentre la suite principale vantava un enorme guardaroba.

La collezione immobiliare di Ariana Grande riflette non solo il suo successo e la sua ricchezza, ma anche il suo gusto per le case di lusso con un tocco di unicità e storia. Dalle colline di Hollywood alle coste di Montecito, le sue residenze rappresentano perfettamente il suo stile di vita glamoroso e lussuoso.

LA PASSIONE DI ARIANA GRANDE PER LA SCIENZA

Ariana Grande è conosciuta principalmente per la sua carriera musicale, ma ha anche mostrato un interesse per la scienza, sebbene questo aspetto della sua vita non sia così ampiamente documentato come altri. La sua passione per la scienza si riflette in parte attraverso il suo lavoro e le sue dichiarazioni pubbliche.

Un esempio della sua connessione con la scienza è il suo singolo "NASA," che esplora metaforicamente il bisogno di spazio personale utilizzando temi legati all'astronomia. La canzone è stata apprezzata non solo dai fan ma anche da alcuni esperti per i suoi riferimenti scientifici accurati.

Inoltre, Ariana ha lanciato la sua linea di bellezza, r.e.m. beauty, ispirata al cosmo e allo spazio. Questo progetto non solo evidenzia il suo amore per la scienza ma anche la sua creatività e innovazione nel settore della bellezza. R.e.m. beauty offre prodotti vegani, cruelty-free e con packaging riciclabile, dimostrando un impegno verso pratiche sostenibili e scientificamente consapevoli.

Ariana ha anche mostrato interesse per la tecnologia e l'innovazione attraverso l'uso di effetti speciali nei suoi video musicali e spettacoli dal vivo, che spesso incorporano elementi di fantascienza e tecnologia avanzata.

In conclusione, anche se la passione di Ariana Grande per la scienza non è il fulcro della sua carriera pubblica, essa traspare attraverso vari aspetti del suo lavoro e delle sue iniziative personali. La sua capacità di fondere creatività artistica e interesse scientifico la rende una figura affascinante e multifaceted nel panorama dello spettacolo​.