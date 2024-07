Corso di Interior Design a Roma, riconosciuto da APED

L'arte di trasformare gli spazi interni in ambienti funzionali ed esteticamente gradevoli richiede non solo creatività, ma anche competenze tecniche e una profonda comprensione delle esigenze dei clienti. In questo contesto, il corso di Interior Design offerto dalla Accademia Telematica Europea, riconosciuto da APED - Associazione Progettisti e Designer, rappresenta un'opportunità unica per aspiranti designer che desiderano affermarsi in questo affascinante settore. Grazie alla modalità di formazione a distanza, questo corso offre flessibilità e accessibilità senza precedenti, ideali per chi lavora o ha impegni personali.

L'importanza del riconoscimento APED

APED è un'organizzazione prestigiosa che garantisce elevati standard di qualità nei programmi formativi per progettisti e designer. Un corso riconosciuto da APED assicura che il curriculum sia in linea con le competenze richieste dal mercato e che i diplomati siano pronti ad affrontare le sfide professionali. Questo riconoscimento offre anche un valore aggiunto al curriculum dei partecipanti, aumentando le loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Struttura del corso

Il corso di Interior Design della Accademia Telematica Europea si distingue per una struttura didattica articolata e completa, che copre tutti gli aspetti fondamentali della professione:

Teoria del Design: Introduzione ai principi fondamentali del design, inclusi colore, forma, spazio e illuminazione.

Introduzione ai principi fondamentali del design, inclusi colore, forma, spazio e illuminazione. Storia dell'Arte e del Design: Studio delle influenze storiche e dei movimenti artistici che hanno plasmato il design contemporaneo.

Studio delle influenze storiche e dei movimenti artistici che hanno plasmato il design contemporaneo. Progettazione e Pianificazione: Tecniche di progettazione, creazione di planimetrie e rendering 3D per la visualizzazione dei progetti.

Tecniche di progettazione, creazione di planimetrie e rendering 3D per la visualizzazione dei progetti. Materiali e Tecnologie: Conoscenza dei materiali, delle finiture e delle tecnologie più innovative disponibili sul mercato.

Conoscenza dei materiali, delle finiture e delle tecnologie più innovative disponibili sul mercato. Normative e Sicurezza: Approfondimento delle normative vigenti in materia di sicurezza e delle leggi che regolano la professione di interior designer.

Approfondimento delle normative vigenti in materia di sicurezza e delle leggi che regolano la professione di interior designer. Progettazione Sostenibile: Principi di sostenibilità ambientale applicati al design degli interni.

Metodologia Didattica

Il corso adotta una metodologia didattica innovativa che sfrutta appieno i vantaggi della formazione a distanza. Questa modalità è particolarmente adatta per chi ha impegni lavorativi o personali, consentendo di seguire le lezioni in modo flessibile e autonomo. I principali vantaggi includono:

Flessibilità Oraria: Possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi momento, grazie alle registrazioni disponibili online.

Possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi momento, grazie alle registrazioni disponibili online. Lezioni Individuali: Supporto personalizzato con tutor esperti che seguono i progressi degli studenti.

Supporto personalizzato con tutor esperti che seguono i progressi degli studenti. Accessibilità: Possibilità di frequentare il corso da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di spostamenti.

Vantaggi della Formazione Online

La formazione a distanza offerta dalla Accademia Telematica Europea permette agli studenti di conciliare lo studio con altri impegni, garantendo al contempo un elevato livello di interattività e supporto. Gli studenti possono accedere a una vasta gamma di risorse didattiche, partecipare a forum di discussione, e ricevere feedback personalizzati dai docenti.

Quanto guadagna un Interior Designer?