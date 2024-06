La guida essenziale per la manutenzione della tua padella per grigliare in ghisa

Una padella per grigliare in ghisa è una scelta indovinata se ti piace la cucina alla griglia, che si tratti di carne, pesce, verdura o frutta, e vuoi poterla preparare e gustare non solo all’aperto, ma anche in cucina. Cucinando sempre in modo perfetto e senza il rischio di cotture sbagliate oppure di trovare tutto l’ambiente invaso dal fumo. Senza dimenticare che una padella griglia in ghisa può essere utilizzata non solo sui fornelli, ma anche in forno, quando è necessario questo particolare tipo di cottura.

Sicuramente una padelle per grigliare in ghisa è molto pratica in cucina: se poi la scegli di qualità, si tratta di un oggetto destinato a durare per molti anni. A patto di pulirla e mantenerla nella maniera corretta. Tranquillo: non si parla di operazioni complesse, ma di qualche semplice accortezza che ti permette di avere sempre la tua padella per grigliare in ghisa perfetta e pronta per cucinare.

In particolare questa guida ti sarà utile per sapere:

pulizia - come pulire la padella per grigliare in ghisa in modo sicuro e allo stesso tempo efficace;

preparazione - cosa puoi fare per preparare la tua padella per grigliare in ghisa e aumentarne la durata nel tempo;

conservazione - come sistemare la tua padella per grigliare in ghisa in maniera che non si formi ruggine;

problemi - i problemi più comuni che puoi dover affrontare utilizzando una padella per grigliare in ghisa.

Pulizia della tua padella per grigliare in ghisa, una guida passo passo

La pulizia di una padella per grigliare in ghisa richiede qualche accorgimento, da seguire in modo da avere sempre padelle pulite senza creare danni. Prima di tutto, se la padella per grigliare in ghisa è smaltata, puoi optare anche per il lavaggio in lavastoviglie (ricorda sempre di seguire le indicazioni del produttore). Se invece si tratta di un modello non smaltato, devi sempre lavare a mano, utilizzando acqua calda e sapone per i piatti. Attenzione alla spugnetta che utilizzi: che deve essere necessariamente morbida, quindi non di acciaio e non raschiante, altrimenti il rischio è quello di rovinare la superficie di cottura.

In caso di sporco particolarmente ostinato, puoi lasciare la padella per grigliare in ghisa a bagno in acqua calda per qualche minuto (mai oltre 20/30), per poi procedere alla pulizia come visto prima.

Come stagionare la tua padella per grigliare in ghisa per una maggiore longevità

C’è un’operazione semplice, detta stagionatura, che può aiutarti ad allungare la vita della tua padella per grigliare in ghisa. Si tratta di pochi semplici passaggi, che sono utili soprattutto se la superficie non è smaltata, che vanno effettuati prima del primo utilizzo. Il primo step è lavare accuratamente la padella in ghisa per grigliare con acqua calda e poco sapone per piatti. Fatto questo devi asciugare la superficie di cottura, nel modo migliore possibile: nel caso aiutati anche con un foglio di carta assorbente. Ora puoi passare alla stagionatura.

Prima di tutto procurati una piccola quantità di olio naturale, come semi e arachidi, che resista alle alte temperature. Poi copri con l’olio tutta la superficie di cottura della padella per grigliare in ghisa e sistemale su un fornello acceso, in modo che l’olio si riscaldi. Bastano pochi minuti perché l’olio crei una protezione sulla superficie di cottura.

Lascia che la padella per grigliare in ghisa si raffreddi completamente e rimuovi i residui di unto: ora sei pronto per provare il tuo nuovo acquisto in cucina.

Conservare la tua padella per grigliare in ghisa evitando danni e ruggine

Per evitare che la tua padella per grigliare in ghisa si danneggi o che sulla superficie della stessa si formi della ruggine, è molto importante conservarla nel modo corretto. Quindi, dopo averla lavata asciugala sempre con attenzione: perché anche una piccola quantità di umidità residua può causare la formazione di ruggine sulla superficie di cottura. Puoi anche sistemarla con della carta assorbente, che dovrebbe assorbire l’umidità dell’ambiente.

Inoltre, fai attenzione a non urtare la superficie della padella per grigliare in ghisa e di non utilizzare su di essa attrezzi in metallo: infatti anche piccoli danni possono dare origine a processi di ossidazione e ruggine.

Risoluzione dei problemi più comuni con le padelle per grigliare in ghisa

Uno dei problemi più comuni che ti puoi trovare ad affrontare utilizzando una padella per grigliare in ghisa è quello relativo alla formazione di ruggine. Infatti, se questo tipo di padella non viene pulita nel modo corretto oppure viene conservata con un’eccessiva umidità presente, è probabile formi della ruggine sulla superficie di cottura.

Questo problema può però essere risolto facilmente: basta mettere un po’ di acqua calda sulle zone della padella per grigliare in ghisa dove si è formata la ruggine, per poi aggiungere un po’ di bicarbonato e strofinare il tutto con una spugna morbida.