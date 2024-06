Cosa mangia Janik Sinner per tenersi in forma?

1. Sinner e la sua passione per le carote

Jannik Sinner, noto per la sua eccellente forma fisica, ha sempre dichiarato di gradire il gusto delle carote. Durante le partite, le consuma spesso durante i cambi campo. Questa sua passione ha ispirato un gruppo di fan, i "Carota Boys": cinque ragazzi che, ispirati dai capelli rossi di Sinner, si vestono come carote durante le sue partite, diventando una vera e propria attrazione.

Le carote, ricche di betacarotene che il corpo converte in vitamina A, favoriscono la salute della vista e della pelle. Sono anche una buona fonte di fibre, antiossidanti e vitamine come la C, contribuendo al benessere del sistema immunitario e alla digestione.

2. Fish & chips

Anche se ama le carote, Sinner non vuole vedere troppa verdura nel piatto. Non rifiuta, infatti, il fish & chips. Il pesce fornisce proteine magre e acidi grassi omega-3, benefici per la salute.

3. Pasta e dolci

Jannik Sinner è anche un abile cuoco, ma il vero maestro della cucina in famiglia è suo padre Hanspeter, che ha lavorato per molti anni come chef. Anche se Jannik sa cucinare un buon piatto di pasta, la sua vera passione sono i dolci, a cui non rinuncia mai. Sinner è convinto che concedersi un dolce ogni tanto non comprometterà mai le sue prestazioni in campo, e spesso si permette questo piacere senza timori.

4. Insetti no, ok a pizza e sushi

Anche se in Alto Adige non si servono pizza e sushi, Sinner li ama molto. Gli insetti non li mangerebbe mai, ritenendo l'idea impensabile nonostante molte persone lo facciano.





Cosa mangiano gli altri tennisti

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz, giovane talento spagnolo, segue una dieta meticolosamente progettata per assicurare un corretto apporto di glicogeno, carboidrati, grassi e proteine, essenziali per il recupero muscolare e lo sviluppo della massa. Il suo preparatore atletico ha dedicato molto tempo all'educazione alimentare di Alcaraz, guidandolo a modificare le sue abitudini alimentari per soddisfare le esigenze di un atleta di alto livello. In sintesi, mentre Sinner adotta un regime alimentare relativamente flessibile con alcune indulgenze, Djokovic segue una dieta estremamente rigorosa, e Alcaraz ha dovuto trasformare significativamente la sua alimentazione per migliorare le sue performance sportive.

Novak Djokovic

Novak Djokovic segue un regime alimentare molto più rigoroso rispetto a Jannik Sinner. La sua giornata inizia con un bicchiere di acqua tiepida o a temperatura ambiente con limone, seguito da un frullato verde. Evita deliberatamente l'acqua fredda per evitare che il corpo debba usare energia per riscaldarla.

Djokovic pratica anche un digiuno intermittente, astenendosi dal cibo per 14-16 ore al giorno, per ridurre al minimo l'energia utilizzata per la digestione. La sua dieta esclude carne e pesce ed è prevalentemente composta da alghe, piante e verdure. Consuma attentamente carboidrati complessi e proteine vegetali per mantenere il suo fabbisogno energetico e muscolare sotto stretto controllo.