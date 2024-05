Usa una VPN per trovare voli più economici

Probabilmente sai già che con una rete VPN puoi coprire il tuo indirizzo IP e navigare con maggiore anonimato, ma ti è sfuggito che questa particolare modalità di navigazione ti aiuta anche quando devi viaggiare.

Infatti, forse non sai che il servizio VPN non serve solo per aggirare restrizioni a siti web e per proteggere i tuoi dati se usi una connessione crittografata non sicura, ma ti aiuta anche a prenotare voli aerei economici.





Perché non trovi voli economici





Quando stai programmando un viaggio, è normale fare infinite ricerche e confrontare varie offerte, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei, uno dei costi che impatta maggiormente il tuo budget. Se controlli oggi i voli per la destinazione dei tuoi sogni e poi cerchi di nuovo domani, non sorprenderti se il prezzo è cresciuto. Si chiama dynamic pricing ed è una pratica usata dalle compagnie aeree che aumentano il prezzo quando un potenziale interessato cerca più volte ripetutamente lo stesso identico volo.

Un Virtual Private Network non fa altro che nascondere il tuo indirizzo IP affinché sembri che digiti da altri Paesi. Insomma, potrebbe essere un’altra persona a cercare i voli aerei. Invece di proporti i voli sulla tratta da te scelta a un costo sempre maggiore, ottieni il primo prezzo visualizzato con un notevole risparmio economico. È l’effetto nell’usare una VPN che, oltre a proteggere i tuoi dati come farebbe un software antimalware, ogni volta che ti connetti cambia il tuo indirizzo per evitare che il sito di destinazione riconosca che sei proprio tu a digitare.





Come trovare voli economici con una VPN





Oltre a evitare il dynamic pricing, la VPN ti aiuta anche in altri modi. Pare che cercare il volo da uno Stato diverso da quello di partenza possa essere di aiuto, soprattutto se si parla di un paese con un PIL più basso.

Una VPN aiuta a collocarti digitalmente in un paese diverso dove magari non c’è una festa nazionale durante la quale le compagnie aeree propongono prezzi naturalmente più alti. Infine, può essere utile scegliere un indirizzo IP per localizzarti nel paese di origine della compagnia aerea che spesso come strategia di marketing, propone prezzi più concorrenziali ai suoi connazionali.





Non solo voli…





Il trucchetto della linea VPN funziona non solo con i voli aerei poiché succede pressoché lo stesso quando sei alla ricerca di alloggi economici per la tua vacanza. È ancora più vero quando si parla di pacchetti vacanza che comprendono voli aerei, trasporti e alloggi. Potresti visualizzare messaggi che ti mettono fretta perché sono rimasti pochi posti a quel prezzo, ma in realtà non è esattamente così perché, come visto prima, si tratta solo di strategie di pricing.

Se ti connetti dallo stesso dispositivo o usando la medesima linea internet, i prezzi aumentano non solo sui voli aerei; infatti, può capitare con qualunque cosa tra cui servizi di telefonia mobile e fissa, fornitura di energia elettrica e gas, abbonamenti ai servizi di streaming e via dicendo.