Dalla conversione alla modifica: le soluzioni di PDFSmart

Modificare, convertire, gestire un PDF: su PDFSmart è possibile fare tutto questo. Oggi scopriamo la storia di questo formato cardine.

Al giorno d'oggi nessuna attività al computer potrebbe essere compiuta senza il formato PDF. Qualcosa che ci accompagna in diverse fasi importanti nell'utilizzo di un file: dalla visualizzazione all'invio, fino alla stampa.

Tra questi passaggi c'è anche quello di conversione: un procedimento che comporta la trasformazione da un determinato formato al PDF, appunto. In quest'ultimo caso, esistono diverse strategie con cui provvedere, come le soluzioni PDFSmart: file Word, PowerPoint o JPG che possono essere trasformati in PDF in pochi secondi. Il programma consente inoltre di editare, proteggere e firmare i documenti, che diventano così fruibili a 360°.

Il PDF è uno dei termini entrati nel linguaggio comune quando si parla di computer. Praticamente tutti sanno cosa sia e tutti ne comprendono la centralità nella vita quotidiana, ormai sempre più caratterizzata dal digitale. Con PDFSmart però la conversione non è l'unico passaggio che potrei fare con grande semplicità.

Perché convertire con PDFSmart?

Come abbiamo accennato poco sopra, tra le principali funzionalità di PDFSmart c'è quella di convertire in o da PDF. Due passaggi che possono essere compiuti con enorme intuitività da parte di chi intende fruire del servizio. Una sorta di gioco per bambini.

Nella sua enorme duttilità PDFSmart permette di compiere questa azione con tutti i file testuali e visuali più utilizzati sia in ambito privato che professionale. Sul sito la conversione infatti riguarda Word, PowerPoint, JPG, PNG e Excel.

Finito qui? Non proprio. Un altro motivo per scegliere PDFSmart come punto di riferimento sta nella grande facilità con cui si possono caricare i documenti. Trascinandoli oppure aprendo una semplice finestra di caricamento tramite il tasto "Carica il file PDF" che apparirà sulla home page. Intuitivo, rapido, smart. Un vero gioco da ragazzi per tutti. Questo è PDFSmart.

Le altre funzioni di PDFSmart

PDFSmart va oltre la semplice visualizzazione e conversione. È diventato uno strumento indispensabile, e fa dell'aggiornamento uno dei suoi punti cardine, per dare al fruitore un servizio sempre puntuale e rinnovato.

Un servizio insomma che è progredito e si è evoluto. PDFSmart mette a disposizione di aziende e professionisti non solo la visualizzazione, ma aggiunge anche altre funzionalità legate al PDF. Una delle più interessanti è quella di poter modificare un documento sotto moltissimi aspetti, aggiungendo testo, immagini e persino disegni.

Si può, per esempio, dividere un file creando due documenti distinti, oppure unire due diversi documenti in un unico file. Lo strumento di compressione PDF consente persino di ridurre le dimensioni di un documento senza per questo inficiarne la qualità.

Su PDFSmart è presente anche un pacchetto di strumenti che assicura la sicurezza dei documenti: offre infatti la possibilità di proteggerne la riservatezza attraverso l'applicazione di una password e soprattutto di un sistema di crittografia avanzato.

È doveroso menzionare almeno un ultimo strumento per comprendere a pieno la versatilità di questa piattaforma. Stiamo parlando del riconoscimento del testo, detto altresì OCR, una soluzione capace di riconoscere il testo presente nel documento ed estrarlo.









Fonte foto: pexels