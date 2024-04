Che cosa aspettarsi dalla digital transformation nei prossimi mesi

La vita professionale e personale di ognuno di noi è stata rivoluzionata dalla cosiddetta digital transformation. Essere aggiornati rispetto alle nuove tecnologie ormai non è più solo un’esigenza di chi lavora in ambito informatico, ma una necessità che coinvolge anche le persone comuni, a cominciare dagli adolescenti. Sul fronte lavorativo, d’altro canto, restare indietro rispetto ai competitor in questo settore può esporre a rischi di non poco conto. Quali sono, allora, i fattori su cui dovrebbe puntare un’ azienda sviluppo software ?

L’intelligenza artificiale

Le performance delle aziende sono destinate a crescere in modo significativo anche e soprattutto grazie all’intelligenza artificiale. Essa limita la necessità di fare clic e di digitare: questo vuol dire che l’interfaccia utente è destinata a sparire. Non solo: le capacità di calcolo saranno in grado di adattarsi agli ambiti più diversi della vita quotidiana, in maniera organica e senza interruzioni. In base a uno studio di Gartner, le imprese che hanno implementato nel proprio business la IA hanno conosciuto una crescita, rispetto al 2015, del 270%. Gli sviluppatori software sono quindi chiamati a comprendere in che modo tale tecnologia può essere applicata al proprio ambito di riferimento. Per esempio, negli Stati Uniti l’aeronautica militare già da alcuni anni ha iniziato a testare l’intelligenza artificiale in qualità di copilota per i propri aerei.

Le applicazioni legate alle catene di blocchi

Si parla di app blockchain per indicare tutte quelle applicazioni software che si basano sulla tecnologia della catena di blocchi per gestire i dati – quindi, per condividerli e per archiviarli – in maniera trasparente e al tempo stesso sicura. Le app blockchain nei prossimi mesi andranno incontro a una crescente diffusione per la loro capacità di garantire vantaggi significativi in confronto alle applicazioni standard. A cominciare dai livelli di sicurezza offerti: infatti, i dati che vengono archiviati sulla blockchain non possono essere modificati da eventuali malintenzionati, essendo crittografati e distribuiti fra più computer in rete. La trasparenza è un altro punto di forza delle app blockchain: per i governi e le imprese, dunque, celare informazioni sarà molto più complicato. Le app di gaming, di identità digitale, di gestione della catena di fornitura e di finanza decentralizzata saranno quelle che nei mesi a venire conosceranno un boom grazie alla blockchain.

Che cosa cambierà con il 5G?

Di 5G a dir la verità ormai si parla da diverso tempo, ma vale la pena di puntualizzare che la velocità di questa tecnologia è destinata a incidere sullo sviluppo dei software. Il 5G viene considerato la quinta generazione della rete mobile e garantisce, rispetto al 4G, una maggiore capacità di rete, una latenza inferiore e una velocità superiore. Il 5G mette a disposizione sia la latenza che la larghezza di banda indispensabili per garantire esperienze di realtà aumentata e di realtà virtuale realistiche e coinvolgenti, da cui potrebbero scaturire applicazioni educative inedite o nuove tipologie di giochi. Lo stesso dicasi per l’Internet delle Cose e per le sue applicazioni, riguardanti le smart home e le smart city. Infine, il 5G è sinonimo di live streaming, nel senso che offre la possibilità di trasmettere in diretta video con una fluidità e una qualità ottimali.

Che cos’è la mixed reality

Non è ancora molto conosciuta, invece, la tecnologia della realtà mista, o mixed reality, nella quale elementi di realtà aumentata vengono messi insieme a elementi di realtà virtuale. Il miglioramento dell’hardware permetterà, in un prossimo futuro, alla realtà mista non solo di diffondersi, ma soprattutto di divenire una tecnologia più accessibile; non a caso i visori di mixed reality stanno diventando al tempo stesso più leggeri e più potenti, e dunque più comodi da indossare. Le app di realtà mista, inoltre, stanno diventando più divertenti e più semplici da utilizzare, grazie a software sempre migliori. Infine, vale la pena di citare la realtà estesa, o extended reality, tecnologia che comprende la realtà mista, la realtà aumentata e la realtà virtuale: come dire, tutti gli ambienti virtuali noti al momento, e più in generale tutte le interazioni tra uomo e device wereable che si possono concretizzare. Il design industriale è il settore che più di tutti gli altri si serve della realtà estesa, ma la sua crescita è inevitabile.