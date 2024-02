UMANESIMO E SCIENZA DEI FUNGHI

" si chiede. "I funghi sono ovunque, ma è facile non notarli. Sono dentro e fuori di noi. Sono fonte di sostentamento per noi e per tutto ciò da cui dipendiamo" scrive ad inizio introduzione del suo libro: "- La vita segreta dei funghi" (, 2023). I funghi "mangiano le rocce, generano il terreno, digeriscono le sostanze inquinanti, possono fornire nutrimento alle piante così come ucciderle, sopravvivono nello spazio, inducono allucinazioni, producono cibo e medicine, manipolano il comportamento animale e influenzano la composizione dell'atmosfera terrestre" e questo è solo un aperitivo che l'autore ci fa intravedere nell'introduzione. Poi c'è veramente un sacco di roba interessante nel suo testo, perché poi - noi -

E la scrittura di Sheldrake è effettivamente affascinante, voglio dire che non mi vengono in mente altri aggettivi. Ti incanta, nel senso letterale del termine. Comincia con l'osservazione di ciò che è nascosto, proprio come fa la scienza, e continua con la scoperta scientifica, ma anche con la relativa meraviglia. E' quest'ultimo il motivo per cui, il suo libro - di divulgazione scientifica - non ti annoia mai.

In più, si tratta di un'opera corredata da immagini che hanno una tale grandezza, qualità e ricchezza di dettagli, che sono in grado di superare un video. Se ti immergi in quelle immagini, ti tuffi nel mondo dei funghi.

"L'ordine nascosto" è la dimostrazione che si può parlare di scienza in un altro modo: con più passione, storia personale, narrazione e interdisciplinarietà. Insomma, si può catturare molto più facilmente l'attenzione del lettore con meno struttura, ma più flusso e oralità. Con questi elementi si supera il concetto di comunicazione della scienza, per approdare ad un'idea molto più importante: spingere il lettore a pensare alla scienza. E questo è proprio ciò che ti succede quando leggi il libro di Merlin Sheldrake.

Il vero protagonista del libro è il micelio dei funghi, cioè ciò che non si vede, perché sta sotto terra. Ma le sue funzioni, il suo modo di operare, la sua decentralizzazione, la sua capacità di esplorare spazi, volumi e geometrie e la sua capacità di trovare la strada sempre in modo efficiente lo rendono la "rete distribuita" per eccellenza, il modello da imitare. La partita Funghi Vs Umani finisce 1 a zero. Abbiamo perso, ma impariamo dai vincitori. E alla fine non è più una partita e nemmeno una competizione. E' diventata cooperazione, coesistenza e simbiosi. Se succede questo, significa che il nostro punto di vista - nonché pietra di paragone antropocentrica - è finalmente cambiato.

"L'ordine nascosto - La vita segreta dei funghi"

scritto da Merlin Sheldrake

e pubblicato in edizione illustrata da Marsilio Editori nel 2023





Walter Caputo

Divulgatore scientifico