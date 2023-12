Le migliori riviste di Magia in Italia e all'Estero

Riviste Italiane News Magic Paper – Una delle più note in Italia, offre articoli, recensioni, e interviste focalizzate sul mondo della magia ma anche della scienza e della divulgazione scientifica italiana. Formata da un importante staff di illusionisti, divulgatori scientifici collabora con università, enti, aziende, testate giornalistiche, radio e TV Cicap Italia – non una vera e propria rivista di Magia, ma affronta Misteri e fatti apparentemente inspiegabili per riportarli sulla strada della loro spiegazione scientifica. Collaborano scienziati, divulgatori scientifici e illusionisti italiani e internazionali. Riviste Internazionali Magic Magazine: Una delle riviste più famose a livello mondiale, con articoli scritti dai professionisti del settore. Genii, The Conjurors’ Magazine: Storica rivista, in circolazione da molti decenni, offre un ampio spettro di contenuti, da trucchi a profili di maghi famosi. Vanish Magazine: Rivista digitale gratuita, offre una vasta gamma di contenuti che vanno dai trucchi agli articoli di approfondimento. The Linking Ring: Pubblicata dall’International Brotherhood of Magicians, è ricca di informazioni tecniche, recensioni e profili. MUM Magazine: Rivista ufficiale della Society of American Magicians, offre articoli, trucchi e recensioni.



Le pubblicazioni magiche giocano un ruolo fondamentale nel mondo dell'illusionismo e della prestidigitazione, servendo come una fonte inestimabile per l'apprendimento di trucchi inediti, metodi e sequenze. Per i neofiti, queste riviste offrono un percorso facile per immergersi nell'arte magica, mentre i maghi veterani le utilizzano per perfezionare ulteriormente le loro competenze.Le riviste di magia agiscono come fulcro per la comunità magica internazionale, offrendo uno spazio per lo scambio di idee, esperienze e per tessere legami professionali e amicali tra maghi di diverse regioni. Queste pubblicazioni custodiscono la storia e lo sviluppo dell'arte magica, salvaguardando il suo patrimonio culturale e assicurando che le saggezze e le narrazioni non vadano perdute. Stimolano l'innovazione e la creatività mostrando nuove illusioni e approcci originali, spingendo i maghi verso la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi spettacoli. Le riviste forniscono anche recensioni di recenti prodotti magici, libri, video formativi e spettacoli, assistendo i maghi nelle loro scelte. Inoltre, enfatizzano l'importanza dell'etica nella magia, promuovendo pratiche rispettose nei confronti del pubblico e degli altri artisti. Forniscono aggiornamenti sugli eventi, congressi e competizioni del settore, funzionando come un calendario per gli appassionati e i professionisti che desiderano rimanere attivi nella comunità. In conclusione, le riviste di magia non sono soltanto fonti di trucchi e segreti, ma rappresentano un mezzo indispensabile per l'istruzione continua, la connessione professionale, la conservazione storica e la promozione dell'innovazione nell'arte magica.Queste pubblicazioni sono apprezzate per la qualità dei loro contenuti e il ruolo chiave che svolgono nel mantenere vivace la comunità magica, fornendo aggiornamenti continui su tecniche, eventi e personalità eminenti nel mondo dell'illusionismo.