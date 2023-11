Streaming: quale Paese nel mondo ha il Netflix migliore?

Nell'era della globalizzazione si è soliti dare per scontato che tutti i servizi siano uguali in qualsiasi Paese del globo terrestre. Naturalmente non è così. Un esempio di ciò è portato da Netflix, leader di distribuzione streaming, che propone cataloghi differenti a seconda della nazione in cui viene utilizzato il servizio.





Netflix, quali sono i Paesi con le librerie più ricche?





Il sito di raccolta dati World Population Review riporta una interessante statistica circa le nazioni in cui il catalogo Netflix risulta più ampio nell'anno 2022.





Tra gli stati che possono contare più titoli di intrattenimento troviamo la Repubblica Slovacca con 8427 titoli. Seguono Bulgaria (8272), Lettonia (8092), Estonia (8071) e Islanda (8012). L'Italia, invece, occupa il 14esimo posto di questa particolare classifica, mentre il fanalino di coda è l'Uganda con 969 titoli.





La classifica è variata notevolmente rispetto al 2021 quando l'Irlanda vantava il catalogo più esteso (6379 titoli), seguita da Malesia, Indonesia e Filippine.





Tali differenze sono da ricercarsi nei diversi accordi commerciali e di distribuzioni che variano, per l'appunto, da Stato a Stato.





È possibile vedere i cataloghi Netflix di un altro Paese?





Qualora si fosse interessati a visionare un catalogo diverso dalla nazione in cui ci si trova, però, è possibile affidarsi a una Virtual Private Network, meglio nota con la sigla VPN. Nonostante in circolazione ci siano diversi servizi gratuiti, per sbloccare i contenuti di piattaforme streaming è consigliabile affidarsi a pacchetti in abbonamento. Le reti free infatti non garantiscono server o la velocità adatta per questa operazione.





L’elenco delle migliori vpn adatte a visionare film o serie tv estere conta NordVPN, che consente l'accesso a 10 cataloghi Netflix, SurfShark, Atlas VPN, ExpressVPN, CyberGhost VPN, ZenMate giusto per citarne alcune.





Il funzionamento è estremamente semplice e differisce pochissimo da un provider all’altro. Una volta sottoscritto l'abbonamento alla VPN, sarà sufficiente scegliere il server a cui si intende collegarsi. A tal punto si riceverà un indirizzo IP con sede nella nazione prescelta. Sarà necessario poi collegarsi al servizio di streaming di Netflix, il quale riconoscerà in automatico la nazione dall'indirizzo IP e aprirà ai cataloghi prima non disponibili.





Le VPN sono un utile strumento anche per tutelare la privacy e i dati personali in rete. Ma restando sul fronte streaming, possono essere sfruttate anche per vedere in anteprima i contenuti che escono prima in altri Paesi. Come succede spesso con quelli prodotti negli Stati Uniti.