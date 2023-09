Le migliori app per la gestione della casa

L'avvento di Internet e dell'online negli ultimi anni ha completamente cambiato il nostro modo di vivere. Ad oggi, grazie alle varie applicazioni che possiamo trovare sui nostri store digitali, App Store per dispositivi iOS e Play Store per dispositivi Android, abbiamo l'opportunità di fare praticamente qualsiasi cosa in qualunque luogo, in qualunque momento e con pochi clic. Non parliamo inoltre della

crescita dell'Intelligenza Artificiale

, che passo dopo passo sta entrando sempre più prepotentemente nella nostra quotidianità e in tutti i settori che interessano la nostra Penisola. Pensare che il nostro Paese, inoltre, a livello di digitalizzazione è ancora indietro rispetto ad altre realtà europee maggiormente all'avanguardia. Tra le applicazioni a cui stavamo facendo riferimento rientrano anche quelle legate alla gestione della casa, che vi permettono di tenere sotto controllo la vostra abitazione sotto tutti i punti di vista. Ce ne sono diverse, noi ve ne illustreremo alcune nelle prossime righe.









Switcho









Tra le app più note per la gestione della propria casa c'è senza ombra di dubbio Switcho, disponibile sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS. Questa applicazione risulta essere molto apprezzata da chi la installa perché ha come obiettivo principale quello di risparmiare sulle utenze di casa e di trovare le offerte più vantaggiose ed idonee possibili per il cliente, inoltre si occupa anche della burocrazia necessaria per il passaggio da un fornitore all'altro. Autorizzata, la piattaforma sfrutta un algoritmo per analizzare le bollette del cliente e per trovare offerte maggiormente convenienti.









Sweepy ed ENGIE









Altre applicazioni disponibili sia per Android che per iOS volte a gestire la propria abitazione sono Sweepy ed ENGIE. La prima offre la possibilità a chi ne usufruisce di organizzare le pulizie da effettuare nelle varie stanze della propria casa; la seconda, invece, è l’app del gestore di energia e permette ai consumatori di gestire il proprio account e tenere sott'occhio la fornitura. Le offerte luce e gas di ENGIE

sono molto convenienti

e prevedono un prezzo bloccato per 12 mesi, un addebito diretto sul conto corrente, energia elettrica al 100% rinnovabile, oltre che un funzionale spazio clienti. Quest'ultimo, è fondamentale per il contatto diretto con i consumatori ed è stato addirittura premiato con l'ambito Sigillo Best Customer Service 2023/2024.









Family Wall e Junker









Family Wall aiuta coloro che la scaricano a gestire la personale routine casalinga e familiare, mediante l'utilizzo di agende e la conseguente creazione di liste della spesa, appuntamenti e molto altro ancora. Junker, invece, ha come obiettivo quello di aiutare gli utenti ad organizzare la raccolta differenziata. Questo avviene attraverso la geolocalizzazione e la scansione dei prodotti interessati con la propria fotocamera. Basandosi su quelle che sono le disposizioni del comune di appartenenza, l'app consiglierà come gestire e smaltire i rifiuti.









WaterMe e Waterbot









Se avete interesse a scaricare un'applicazione che vi aiuti con l'innaffiatura delle piante, allora Waterbot, disponibile per dispositivi Android, e WaterMe, disponibile per dispositivi iOS, sono esattamente le piattaforme che fanno al caso vostro. Infatti, attraverso queste app c'è l'opportunità di fotografare le proprie piante, di capire come e quando annaffiarle e di impostare un reminder per quando sarà necessario farlo.