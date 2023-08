Il POS è obbligatorio in Italia? Tutto ciò che devi sapere sulla normativa

L'obbligo di dotarsi di un POS in Italia è una questione che interessa molte attività commerciali, artigianali e professionisti. La normativa prevede che l'utilizzo del POS sia obbligatorio per accettare pagamenti con carte di credito, debito o bancomat. L'obbligo è stato introdotto dal Decreto Legge n. 179/2012 e dal Decreto Legge n. 36/2022, e prevede sanzioni per chi non rispetta la normativa.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni all'obbligo di dotarsi di un POS. Ad esempio, le tabaccherie che vendono generi di monopolio e valori postali e bollati sono esenti dall'obbligo del POS. Inoltre, non tutte le attività commerciali sono obbligate ad avere il POS, ma solo quelle che offrono prodotti o beni di diverso genere al pubblico. L'obbligo del POS è stato introdotto per favorire l'economia digitale e semplificare i pagamenti, ma ha suscitato qualche polemica tra gli esercenti.

Il POS e la Legge Italiana

Il POS, acronimo di Point of Sale, è un dispositivo elettronico che permette a chi acquista un bene o un servizio di poter effettuare il pagamento con carte prepagate, di credito o di debito. In Italia, l'utilizzo del POS è obbligatorio per chi esercita un'attività commerciale, artigianale o professionale.

Regolazioni Governative

L'obbligo di utilizzo del POS in Italia è stato introdotto dal Decreto Legge n. 127 del 3 agosto 2015, convertito in Legge n. 163 del 4 agosto 2015. La normativa è stata successivamente aggiornata con il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in Legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

Secondo la legge italiana, il POS deve essere installato in modo da garantire l'accessibilità ai clienti e deve essere funzionante in modo continuo durante l'orario di apertura dell'attività. Inoltre, il dispositivo deve essere conforme alle specifiche tecniche stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sanzioni per Non Conformità

Il mancato utilizzo del POS o la mancata conformità del dispositivo alle normative può comportare sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative previste per chi non rispetta l'obbligo di utilizzo del POS variano in base alla tipologia di attività svolta e alla gravità dell'infrazione.

In particolare, le sanzioni amministrative previste per le violazioni dell'obbligo di utilizzo del POS vanno da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. In caso di violazioni ripetute, le sanzioni possono essere aumentate fino a 5.164 euro.

Vantaggi del POS

Il POS è un dispositivo elettronico che consente l'accettazione di pagamenti tramite carte di credito o bancomat. In Italia, l'utilizzo del POS è obbligatorio per i commercianti e offre numerosi vantaggi sia per loro che per i clienti.

Per i Commercianti

L'utilizzo del POS offre diversi vantaggi ai commercianti, tra cui:

Aumento delle vendite: l'accettazione di pagamenti con carta di credito o bancomat aumenta le possibilità di vendita, poiché i clienti che non dispongono di contanti possono comunque effettuare l'acquisto.

Riduzione dei rischi: l'utilizzo del POS riduce i rischi legati al possesso di grandi quantità di denaro contante, che possono essere oggetto di furto o smarrimento.

Migliore gestione delle transazioni: l'utilizzo del POS semplifica la gestione delle transazioni, riducendo i tempi necessari per il conteggio del denaro e la registrazione delle operazioni.

Riduzione dei costi: l'utilizzo del POS può ridurre i costi legati alla gestione del denaro contante, come il costo di custodia, il costo di trasporto e il costo di assicurazione.

Per i Clienti

Anche i clienti possono beneficiare dell'utilizzo del POS, grazie a: