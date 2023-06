Viaggio nel Futuro del lavoro, a Cuneo Paolo Capone: segretario generale UGL

Durante il congresso territoriale dell'Ugl di Cuneo, saranno affrontati i temi locali e regionali legati all'occupazione, all'economia e al lavoro. Secondo Paolo Capone, la provincia di Cuneo rappresenta un esempio positivo sia dal punto di vista economico che occupazionale. I dati della Camera di Commercio indicano che attualmente ci sono 263.000 occupati, con un aumento dello 0,6% rispetto al 2021. Il tasso di occupazione, che si attesta al 70,3%, supera di sette punti quello regionale e di quasi dieci punti quello nazionale. Nonostante questi dati incoraggianti, Capone sottolinea l'importanza di rimanere vigili e sostiene la necessità di una significativa riduzione delle tasse al fine di stimolare la ripresa economica e favorire l'afflusso di liquidità nell'economia reale.Come rappresentante dell'UGL, Capone afferma che l'organizzazione è impegnata in tavoli di discussione con il Governo per sostenere una riforma fiscale equa, con particolare attenzione alla semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Inoltre, ritiene fondamentale rendere strutturale la riduzione del "cuneo fiscale" al fine di proteggere i lavoratori che sono stati fortemente colpiti dall'inflazione e favorire nuove assunzioni.Attualmente, ci sono due sfide principali: la difficoltà delle imprese nel trovare personale e il rallentamento nella crescita delle imprese guidate da donne. Capone suggerisce di affrontare queste problematiche attraverso programmi di formazione e supporto all'occupazione, superando l'approccio assistenzialista basato unicamente sui sussidi indiscriminati, al fine di favorire un progressivo allineamento tra domanda e offerta di lavoro.Nonostante il turismo abbia registrato un aumento del 30,1% nel 2022, con 1,9 milioni di presenze, siamo ancora lontani dai livelli pre-pandemici. Pertanto, Capone sottolinea l'importanza di promuovere una sinergia tra le istituzioni locali, nazionali e le parti sociali per valorizzare le eccellenze presenti sul territorio e migliorare le infrastrutture.Il completamento del nuovo ospedale di Cuneo entro la fine del 2028 rappresenta una sfida cruciale. Capone conclude ribadendo la richiesta di maggiori investimenti nella sanità al fine di sbloccare le assunzioni di medici e infermieri, garantendo così la protezione effettiva dei pazienti e la fornitura di prestazioni essenziali.