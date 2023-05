Come scegliere l’arredo per un bagno dallo stile moderno

Lo stile e la praticità sono alla base di un bagno moderno ed è il motivo per cui l’arredo va sempre scelto con la massima attenzione. Il bagno viene infatti utilizzato molto ed in maniera diversa rispetto ad altre zone della casa. Per questo motivo la scelta degli arredi all’interno del bagno va fatta in maniera intelligente, così da valorizzare l’ambiente con stile ed allo stesso tempo trovando le soluzioni giuste per quanto riguarda la funzionalità. Un bagno moderno deve essere un connubio di queste due caratteristiche e l’arredamento ne definisce la personalità.

I rivestimenti giusti per un bagno moderno

Una delle caratteristiche peculiari del bagno è quella di avere anche un rivestimento per le pareti che permetta di proteggerle al meglio. In alcuni casi le pareti sono coperte fino al soffitto, ma nella maggioranza delle volte si lascia un margine fino al soffitto, a seconda del gusto personale; la parte restante viene intonacata e tinteggiata.

Il rivestimento va scelto con attenzione, cercando il prodotto di maggiore qualità e che possa mettere assieme resistenza ed impermeabilità: materiali quali gres porcellanato o bicottura, permettono di scegliere tra una vasta gamma di soluzioni cromatiche e fantasie, oltre che pattern in rilievo e non, oppure modanature con uso di toni differenti per conferire maggiore dinamicità all’aspetto.

È importante ricordare che nel caso di una parete non piastrellata fino al soffitto, è necessario scegliere i colori anche in base agli abbinamenti con le parti tinteggiate.

Il discorso sulla resistenza dei materiali vale anche per i pavimenti, essendo essi esposti alle stesse sollecitazioni delle pareti. Proprio per questo le materie devono essere resistenti all’acqua ed all’umidità: possono andare bene i pavimenti in gres oppure in PVC con in quali si può ottenere anche un effetto simile al legno, qualora si volesse dare uno stile da SPA all’ultimo grido. Ma si può anche optare per un effetto marmo con superficie lucida, per dare un aspetto più lussuoso.

La scelta dei sanitari moderni

La parte caratteristica di un bagno è quella dei sanitari, cioè tazza, bidet e lavabi. I primi due vanno sempre scelti in coppia (se non si considerano rari casi) e sono realizzati in porcellana solitamente bianca, anche se per alcuni bagni moderni si preferisce uno smalto colorato.

Va però evidenziato che di solito per i bagni contemporanei si gioca maggiormente sul design che sulle scelte cromatiche, così come sulla tipologia: per far apparire più spaziosi bagni piccoli, si può optare per modelli sospesi, viceversa per bagni grandi si può anche scegliere un modello a terra.

Il lavabo è un elemento d’arredo che deve mettere assieme aspetto funzionale che lo renda efficiente e comodo da usare, ed estetica. Le dimensioni vanno scelte in base alle dimensioni ed in seguito si può capire se il lavabo va inserito incassato oppure sospeso.

Quali mobili scegliere per un bagno moderno

Quando sono state fatte tutte queste scelte è la volta dei mobili da bagno: gli specchi, le lampade, i radiatori (che devono essere sempre presenti) e cosa scegliere tra pensili, scaffali, armadietti. La scelta in questo caso varia a seconda della struttura del bagno: nel caso di ambienti piccoli si consigliano i mobiletti bagno, come quelli in vendita su Iperceramica, mentre in ambienti più grandi si può optare pure per un arredo che comprenda più elementi.

Vasca o doccia: cosa scegliere

Anche la scelta tra doccia e vasca è molto importante, soprattutto se non si ha molto spazio. Tutto dipende dal gusto personale: nel caso di bagni moderni si predilige una cabina doccia equipaggiata oppure un box doccia con tanti comfort. Se però si ha la possibilità di contare su uno spazio più grande, non c’è niente di meglio di una bella vasca.