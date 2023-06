LMAO che cosa vuol dire? Significato del termine e differenza con LOL

Differenza tra LMAO e LOL



Il futuro della comunicazione

Il termine LMAO è sempre più usato soprattutto dai giovani sui social network e ha preso definitivamente il posto di quello che un tempo era il LOL.Il significato lo possiamo ricavare dalla sigla che si riferisce all’inglese, Laughing My Ass (arse) Off), e che in italiano è reso come “sto morendo dalle risate”.Insomma, dato che in rete il termine di ricerca " LMAO significato " è molto cercato, è bene sottolineare che esso si utilizza principalmente per indicare qualcosa che ci ha divertito davvero molto e per farlo capire a chi ha lanciato la battuta o ci ha mostrato qualcosa.Viene usato molto di più nella lingua scritta che in quella parlata e soprattutto, come già detto, nelle chat.Sicuramente si tratta di un gergo utilizzato tra i più giovani, la generazione Z, e poco compreso dai più grandi.Anche i Millennial, che non sono ancora così avanti con l’età, non lo utilizzano preferendo il loro slang e continuando a utilizzare LOL.Tuttavia, sebbene il significato tra i due termini è simile, non possiamo dire che si tratti propriamente dello stesso.Pertanto, cerchiamo di approfondire meglio questo aspetto.LMAO è qualcosa che diverte moltissimo, ma sebbene LOL sia decisamente simile allo stesso non è propriamente uguale perché è nella scala di gradimento comunque qualcosa che ci è piaciuto un po’ di meno.Quando vogliamo dunque evidenziare qualcosa che ci ha fatto sbellicare dalle risate preferiamo utilizzare LMAO, con LOL che è andato in disuso ma comunque oggi viene utilizzato per far capire che qualcosa ci diverte ma non al massimo.Il vero sinonimo di LMAO invece è ROTFL che significa invece Rolling on the floor laughing, “rotolarsi a terra dalle risate”.L’acronimo è molto utilizzato anche se con minore frequenza rispetto agli altri due e trova un pubblico più di nicchia a lanciarlo nelle chat specializzate.Queste sigle però di fatto rendono meglio il loro significato quando non vengono tradotte.Questo perché ci troviamo di fronte a degli acronimi che hanno inventato una lingua tutta loro.Con l’avvento delle chat è nato diversi anni fa un nuovo tipo di linguaggio che ora si è ancora più differenziato con l’introduzione costante nelle nostre vite dei social network.I giovani stanno iniziando a parlare in questo modo anche durante la vita di tutti i giorni usando queste sigle e non la loro traduzione o il loro sviluppo.Di fatto ci troviamo di fronte a un mondo che sta mutando e che con sé sta portando un modo di fare conversazione decisamente diverso.



Questi spunti su LMAO e LOL ci portano a riflettere da vicino sul fatto che il futuro della comunicazione è destinato a cambiare.



Una delle cose che più si sta notando negli ultimi anni è che ci troviamo di fronte a un incredibile sviluppo della globalizzazione.



Tantissimi modi di dire infatti sono stati sostituiti da parole di altre lingue, soprattutto l’inglese.



Basti pensare che oggi per dire “riunione” si usa la parola “meeting” o per parlare di un compito in classe si dice “test”, ci troviamo dunque di fronte a parole italiane che sono diventate arcaiche e altre che invece straniere che non si possono più considerare tali.



Questa cosa negli anni si attesterà a un nuovo modo di fare che comprenderà anche acronimi, sigle e molto altro che cambierà di fatto il modo di fare quando ci confrontiamo con il prossimo.



Nessuno però sta dicendo che si tratti di un qualcosa di migliore o peggiore rispetto al passato, ma solo di una novità che cambierà il modo di fare delle nuove generazioni.