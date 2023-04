Tina e la forza delle idee

L' Università Popolare di Milano ha un passato ricco di idee ispiratrici e personaggi famosi che hanno avuto un enorme impatto sul panorama culturale della nazione. Fin dalle sue origini, la conoscenza è stata resa universalmente accessibile con la ferma convinzione che l'istruzione sia essenziale per plasmare le nostre vite per un miglioramento al di là di ogni confine - razziale, religioso o ideologico. È importante affermare che questa nobile tradizione continua ancora oggi attraverso la nostra amata università.Alla fine di un XIX secolo tumultuoso, segnato da guerre e rivoluzioni per la conquista dei diritti. In particolare, quello all'istruzione, sono state istituite nel corso degli anni delle università che hanno permesso agli individui provenienti da contesti socioeconomici inferiori di avere un percorso verso il successo. Grazie a queste istituzioni educative, gli economisti di oggi definiscono la capacità di mobilità verso l'alto delle società come "l'ascensore sociale", il quale offre ai cittadini l'opportunità di affrancarsi dalla loro situazione attuale per raggiungere una maggiore prosperità grazie allo studio e alla preparazione.La missione di lunga data dell'Università Popolare di Milano è quella di garantire a tutti - indipendentemente dal background o dallo status economico - l'accesso a un'istruzione di alta qualità unita alla possibilità di diventare professionisti qualificati. Questo nobile sogno continua, fin dagli arbori della sua nascita.E di questo non possiamo che dire grazie, in primis ai nostri fondatori come Ettore Ferrari, ma poi alla lunga catena di straordinari collaboratori come D’Annunzio, Salvemini, Bovio e in ultimo, ma non per importanza: Tina Lagostena Bassi, da cui l’università popolare ha tratto molto. Abbiamo imparato e continuato a perseguire nel corso degli anni, la passione sociale unita all’attenzione all’educazione di persone svantaggiate o umili. Queste parole generano una forza straordinaria, in quanto sono cariche di sentimenti positivi in grado di farci intravedere un suturo migliore.Tina Lagostena Bassi è stata una forza trainante nell'impegno per il riconoscimento degli studenti negli ultimi anni, e i suoi sforzi vengono ora premiati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) che riconosce ufficialmente l'eccezionale lavoro dell'Università Popolare di Milano.Il nostro quadro normativo, promosso dall'impegno virtuoso di Tina Lagostena Bassi, fornisce una solida base per proteggere l'istruzione degli studenti. Ora i laureati hanno un'opportunità senza precedenti di portare le loro conoscenze all'estero, abbracciando in questo modo delle opportunità straordinarie. Le idee possiedono questa forza in grado di mutare lo sguardo e di farsi promotrici di un grande cambiamento culturale, per il quale l’università popolare degli studi di milano lotta fin dalla sua fondazione.