NASA rivela i nomi dei 4 astronauti che andranno sulla Luna con Artemis 2

NASA e Agenzia Spaziale Canadese CSA hanno rivelato i nomi dei quattro astronauti che viaggeranno sulla capsula Orion durante la missione Artemis 2, che prevede il primo test di volo con equipaggio con l'obiettivo di stabilire una costante presenza scientifica e umana sulla superficie della Luna. Gli astronauti scelti sono Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman, tre statunitensi ed un canadese. La missione durerà circa 10 giorni ed è fondamentale per testare i sistemi di supporto vitale della capsula Orion, con l'obiettivo futuro di consentire agli astronauti di vivere e lavorare nello spazio. L'equipaggio di Artemis 2 comprende tre astronauti della NASA e un astronauta della CSA. Con il programma Artemis, le Agenzie Spaziali mirano a creare una costante presenza umana sostenibile sulla Luna, in vista dell'esplorazione di Marte. Con questo importante annuncio, il programma Artemis avanza verso il raggiungimento di questo traguardo storico.

La missione Artemis 2 è epocale per diversi motivi. In primo luogo, rappresenta un passo cruciale nell'ambizioso obiettivo dell'agenzia spaziale americana (NASA) di far atterrare il primo essere umano sulla superficie di Marte entro il 2030. Artemis 2 prevede la prima missione del programma di esplorazione umana della NASA che vedrà l'equipaggio viaggiare più lontano nello spazio dall'Apollo 17 del 1972.Inoltre, il primo volo equipaggiato della navicella Orion sarà un passo importante per il futuro delle esplorazioni nello spazio profondo e per la cultura del volo spaziale americano. La missione Artemis 2 offrirà inoltre numerosi benefici scientifici, contribuendo a migliorare la nostra comprensione del sistema solare e ad accelerare lo sviluppo di tecnologie per le missioni a lungo termine.