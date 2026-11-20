Dalla cerimonia di Torino agli appuntamenti di Rivoli e Biella: il 14 novembre una giornata dedicata alla memoria di Norma Cossetto e delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La memoria di Norma Cossetto continua a vivere in Piemonte. Sabato 14 novembre 2026, dopo la cerimonia organizzata a Torino con lo scoprimento di una targa commemorativa e la messa a dimora di un alberello di rosa, si sono svolti altri due appuntamenti a Rivoli e Biella, promossi nell'ambito delle iniziative dell'Unione degli Istriani.

Una giornata di commemorazioni che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria della giovane studentessa istriana, uccisa nel 1943, e ricordare la più ampia tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.





Norma Cossetto

Rivoli, l'omaggio davanti alla targa commemorativa

A Rivoli la cerimonia si è svolta davanti alla targa dedicata a Norma Cossetto, in un momento di raccoglimento e ricordo.

Erano presenti, tra gli altri, il consigliere comunale Nicola Carlone, la deputata Augusta Montaruli e il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone. Per l'Unione degli Istriani hanno partecipato Diana Cossetto, Valerio Cignetti e Massimiliano Alberti.

L'iniziativa ha voluto sottolineare il valore della memoria storica e il legame tra la vicenda personale di Norma Cossetto e quella dei tanti italiani che, nel confine orientale, subirono persecuzioni, violenze e furono costretti ad abbandonare le proprie terre.

Biella, partecipazione ai Giardini Zumaglini

La seconda commemorazione si è svolta a Biella, nei giardini che ospitano una stele dedicata alle vittime delle foibe.

L'appuntamento ha visto la partecipazione di cittadini intervenuti per rendere omaggio a Norma Cossetto e ricordare le vittime della violenza che colpì le popolazioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Alla cerimonia hanno preso parte il coordinatore regionale dell'Unione degli Istriani Valerio Cignetti, Diana Cossetto e Massimiliano Alberti.

Presenti anche diversi rappresentanti delle istituzioni: i consiglieri regionali Elena Chiorino e Davide Zappalà, il sindaco Marzio Olivero, la consigliera comunale Livia Caldesi, il deputato Andrea Delmastro e Francesco Nicolini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

Le commemorazioni in Piemonte: i protagonisti

Località Luogo Iniziativa Torino Luogo della cerimonia commemorativa Targa commemorativa e messa a dimora di una rosa Rivoli Targa dedicata a Norma Cossetto Cerimonia commemorativa Biella Giardini Zumaglini Omaggio alle vittime delle foibe

L'impegno dell'Unione degli Istriani

L'Unione degli Istriani ha espresso un ringraziamento al coordinatore regionale Valerio Cignetti, al vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e a Diana Cossetto, familiare della giovane istriana, per il loro impegno nella conservazione della memoria.

Le commemorazioni di Torino, Rivoli e Biella si inseriscono in un percorso più ampio di iniziative dedicate alla storia del confine orientale italiano. Un patrimonio di testimonianze che riguarda non soltanto le vittime delle foibe, ma anche le famiglie che vissero l'esodo e dovettero ricostruire la propria esistenza lontano dalla terra d'origine.

Ricordare significa anche riconoscere il valore delle testimonianze individuali e familiari, affinché una vicenda storica complessa non venga dimenticata o ridotta a una contrapposizione ideologica.

Chi era Norma Cossetto

Norma Cossetto nacque il 17 maggio 1920 a Santa Domenica di Visinada, in Istria, allora territorio italiano. Era una giovane studentessa di Lettere e Filosofia all'Università di Padova e stava preparando una tesi di laurea dedicata alla sua terra.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Istria fu attraversata da una violenta stagione di arresti, rappresaglie ed esecuzioni da parte delle formazioni partigiane jugoslave. Norma venne arrestata nel settembre 1943 e sottoposta a torture e violenze durante la prigionia. Fu uccisa nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 e il suo corpo venne gettato nella foiba di Villa Surani. Aveva soltanto 23 anni.

Norma Cossetto: le date principali 17 maggio 1920 Nasce a Santa Domenica di Visinada, in Istria. Settembre 1943 Viene arrestata dopo l'armistizio. 4-5 ottobre 1943 Viene uccisa a 23 anni. 2005 Le viene conferita alla memoria la Medaglia d'oro al merito civile della Repubblica Italiana.

La sua vicenda è diventata uno dei simboli della tragedia delle foibe e delle violenze subite dagli italiani del confine orientale durante la Seconda guerra mondiale.

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Fonte: Unione degli Istriani.







