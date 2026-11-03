Hacker nei supermercati: basta un clic per mandare in tilt i frigoriferi e distruggere tonnellate di cibo. Come funzionano gli attacchi invisibili





Non servono esplosivi, intrusioni fisiche o sabotatori all'interno dei negozi. A volte basta violare un sistema informatico per modificare da remoto la temperatura dei frigoriferi, compromettere la conservazione degli alimenti e provocare danni economici e sanitari. È il lato meno conosciuto della guerra informatica: quello che colpisce direttamente la vita quotidiana.

Un supermercato moderno non è soltanto un luogo in cui si acquistano prodotti alimentari. È una struttura tecnologica complessa, nella quale casse, magazzini, sistemi di pagamento, impianti elettrici, telecamere, climatizzazione e refrigerazione sono sempre più spesso collegati a reti informatiche e sistemi di controllo remoto.

Questa interconnessione offre vantaggi importanti: consente di monitorare gli impianti, ridurre i consumi energetici, controllare le temperature e intervenire rapidamente in caso di guasto. Ma introduce anche una vulnerabilità: se qualcuno riesce a entrare abusivamente in questi sistemi, può provocare danni senza mettere piede nel supermercato.

Come fanno gli hacker a entrare nei sistemi di refrigerazione?

I moderni impianti di refrigerazione industriale sono spesso gestiti attraverso dispositivi elettronici chiamati PLC (controllori logici programmabili) e sistemi di supervisione, noti come SCADA.

Si tratta di tecnologie utilizzate anche negli stabilimenti industriali, negli ospedali, negli impianti energetici e nelle infrastrutture pubbliche.

Questi dispositivi controllano parametri fondamentali:

Temperatura dei frigoriferi e dei congelatori.

Accensione e spegnimento dei compressori.

Pressione e funzionamento dei circuiti refrigeranti.

Allarmi in caso di anomalie.

Consumi energetici e prestazioni degli impianti.

Un attacco informatico può cominciare in diversi modi. Uno dei più frequenti è il furto delle credenziali di accesso: attraverso email fraudolente, password deboli o informazioni sottratte agli amministratori, i criminali riescono a ottenere le autorizzazioni necessarie per entrare nella rete aziendale.

Un'altra possibilità è lo sfruttamento di software non aggiornati, dispositivi configurati male o collegamenti da remoto lasciati insufficientemente protetti.

Una volta ottenuto l'accesso, se la rete non è adeguatamente segmentata e i sistemi industriali sono raggiungibili, gli aggressori possono tentare di modificare i parametri di funzionamento degli impianti.

Nel caso della refrigerazione, per esempio, potrebbero alterare le temperature impostate, disattivare alcuni allarmi o interferire con i sistemi di monitoraggio.

Il risultato può essere particolarmente insidioso: l'impianto sembra funzionare regolarmente, ma gli alimenti non vengono più conservati alle condizioni previste.

Quali danni può provocare un attacco hacker di questo tipo?

Le conseguenze possono essere molto più gravi di un semplice guasto tecnico.

1. Deterioramento degli alimenti

Se la temperatura dei banchi refrigerati sale oltre i limiti di sicurezza, carne, pesce, latticini, prodotti freschi e alimenti confezionati che richiedono la catena del freddo possono deteriorarsi.

Il problema non è soltanto commerciale. Una conservazione inadeguata può favorire la proliferazione di microrganismi pericolosi e rendere alcuni alimenti non sicuri per il consumo.

2. Rischi per la salute dei consumatori

Un alimento che ha subito un'interruzione della catena del freddo non sempre presenta alterazioni visibili o odori riconoscibili.

Questo significa che un prodotto apparentemente integro potrebbe comunque rappresentare un rischio sanitario. Per questo motivo, quando viene rilevata un'anomalia, è fondamentale bloccare la vendita degli alimenti potenzialmente compromessi e verificare le condizioni di conservazione.

3. Perdite economiche

La distruzione delle merci deteriorate può comportare perdite considerevoli. A queste si aggiungono i costi per la sanificazione, il ripristino degli impianti, le verifiche tecniche e l'eventuale interruzione dell'attività commerciale.

4. Blocco dei supermercati

Un attacco informatico può estendersi anche ad altri sistemi: casse, gestione delle scorte, magazzini, pagamenti elettronici e software amministrativi.

In alcuni casi un supermercato potrebbe essere costretto a sospendere temporaneamente le vendite, anche se gli impianti fisici non hanno subito danni permanenti.

5. Danni reputazionali

La sicurezza alimentare è uno degli elementi fondamentali del rapporto di fiducia tra un supermercato e i suoi clienti.

Un episodio di questo genere può compromettere la reputazione di un'attività commerciale, soprattutto se coinvolge più punti vendita o mette in discussione l'affidabilità dei controlli.





Non è soltanto un problema informatico: è una questione di sicurezza alimentare

La particolarità di questi attacchi è che il bersaglio non è necessariamente il computer di un dipendente o il database di un'azienda.

Può essere un'infrastruttura fisica controllata da un software.

È un fenomeno che rientra nella categoria degli attacchi ai sistemi OT (Operational Technology), cioè le tecnologie informatiche e industriali che governano il funzionamento concreto di macchinari e impianti.

La differenza rispetto a un tradizionale attacco informatico è sostanziale.

Un hacker che sottrae dati può provocare un danno economico e compromettere la privacy. Un hacker che interviene su un impianto industriale può invece alterare il funzionamento di un macchinario, interrompere un servizio essenziale o mettere a rischio la sicurezza delle persone.

È per questo che gli esperti di cybersicurezza considerano particolarmente delicati gli attacchi alle infrastrutture industriali.





Come si possono difendere le aziende?

La protezione non può limitarsi all'installazione di un antivirus o di un firewall tradizionale. Occorre una strategia che consideri anche gli impianti fisici e i dispositivi che li controllano.

Le principali misure di prevenzione comprendono:

Separazione delle reti: i sistemi di refrigerazione devono essere isolati, per quanto possibile, dalle reti utilizzate per uffici, email e navigazione Internet.

i sistemi di refrigerazione devono essere isolati, per quanto possibile, dalle reti utilizzate per uffici, email e navigazione Internet. Autenticazione a più fattori: gli accessi remoti devono essere protetti con sistemi di verifica aggiuntivi rispetto alla semplice password.

gli accessi remoti devono essere protetti con sistemi di verifica aggiuntivi rispetto alla semplice password. Aggiornamenti periodici: software, dispositivi e sistemi di controllo devono essere mantenuti aggiornati.

software, dispositivi e sistemi di controllo devono essere mantenuti aggiornati. Monitoraggio continuo: variazioni anomale della temperatura o modifiche non autorizzate dei parametri devono generare immediatamente un allarme.

variazioni anomale della temperatura o modifiche non autorizzate dei parametri devono generare immediatamente un allarme. Controlli indipendenti: i sistemi informatici dovrebbero essere affiancati da sensori e verifiche capaci di rilevare anomalie anche in caso di compromissione del sistema principale.

i sistemi informatici dovrebbero essere affiancati da sensori e verifiche capaci di rilevare anomalie anche in caso di compromissione del sistema principale. Piani di emergenza: il personale deve sapere come intervenire, isolare gli impianti compromessi e mettere in sicurezza gli alimenti.





Un aspetto fondamentale riguarda anche la formazione dei dipendenti. Molti attacchi iniziano infatti con un'email apparentemente innocua, un allegato infetto o una password comunicata involontariamente a un soggetto esterno.





La nuova frontiera degli attacchi hacker

Questi episodi mostrano quanto sia cambiata la natura delle minacce informatiche.

Per anni si è pensato agli hacker soprattutto come a criminali interessati a rubare dati personali, bloccare computer o chiedere riscatti in denaro.

Oggi il bersaglio può essere molto diverso: un frigorifero industriale, un impianto di riscaldamento, una rete elettrica, un sistema di distribuzione dell'acqua o una struttura sanitaria.

La tecnologia che rende più efficienti le nostre città e le nostre attività economiche può diventare, se non adeguatamente protetta, uno strumento di sabotaggio.

E c'è un elemento che rende questi attacchi particolarmente inquietanti: spesso le conseguenze non sono immediatamente visibili.

Un computer bloccato attira subito l'attenzione. Un banco frigorifero che continua apparentemente a funzionare, mentre la temperatura interna è stata alterata, può invece nascondere un problema che emerge soltanto quando il danno è già avvenuto.

La cybersicurezza, dunque, non riguarda più soltanto la protezione dei dati. Riguarda anche la sicurezza degli alimenti, la continuità dei servizi e, in ultima analisi, la tutela della salute pubblica.







