Certificazione PMP, cosa cambia nel 2026: nuove competenze richieste ai Project Manager

Il 9 luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo esame per ottenere la certificazione PMP (Project Management Professional), una delle credenziali professionali più conosciute a livello internazionale nell'ambito della gestione dei progetti. L'aggiornamento, introdotto dal Project Management Institute (PMI), modifica il peso delle competenze valutate e introduce nuovi contenuti legati all'intelligenza artificiale, alla sostenibilità e alla capacità di generare valore per le aziende.

La revisione riflette l'evoluzione del ruolo del Project Manager, una figura chiamata a coordinare risorse, persone e attività, assumendo decisioni che incidono sui risultati economici e organizzativi dei progetti.

Le novità interessano i professionisti che intendono ottenere la certificazione, ma offrono anche indicazioni sulle competenze manageriali che stanno acquisendo importanza nel mondo delle imprese.





Certificazione PMP 2026: le principali novità dell'esame

Il cambiamento più evidente riguarda la distribuzione delle domande tra i tre domini di competenza previsti dall'esame PMP.

Nella versione precedente, le domande erano suddivise tra People (42%), Process (50%) e Business Environment (8%). Dal luglio 2026, la distribuzione è cambiata:

People (Persone): dal 42% al 33%.

dal 42% al 33%. Process (Processi): dal 50% al 41%.

dal 50% al 41%. Business Environment (Ambiente aziendale): dall'8% al 26%.

Il peso delle competenze legate all'ambiente aziendale è quindi più che triplicato.





Business Environment: dal controllo delle attività al valore per l'impresa

Come sottolineato nell’approfondimento di PM Online, dedicato a tutto ciò che riguarda la certificazione Project Management Professional, la novità più significativa della riforma è l'aumento dal 8% al 26% delle domande dedicate al Business Environment.

Quest'area riguarda la capacità di comprendere gli obiettivi strategici dell'organizzazione, valutare l'impatto dei progetti sull'attività aziendale e gestire i fattori esterni che possono influenzarne i risultati.

Un Project Manager deve quindi saper valutare, ad esempio, se un investimento risponde alle priorità dell'impresa, quali benefici economici o operativi può generare e come affrontare eventuali cambiamenti nelle esigenze dei clienti.

Come funziona il nuovo esame PMP

L'esame mantiene 180 domande, con un tempo massimo di 240 minuti per completarlo (escluse le pause).

Il nuovo formato attribuisce maggiore spazio a domande basate su situazioni professionali concrete, casi di studio e modalità interattive. Il candidato deve dimostrare di saper applicare le proprie conoscenze a problemi realistici, valutando le possibili conseguenze delle decisioni.

La verifica comprende approcci di gestione predittivi, agili e ibridi, utilizzati in funzione delle caratteristiche del progetto.





Intelligenza artificiale e sostenibilità entrano nella certificazione PMP

L'aggiornamento del 2026 introduce esplicitamente temi legati all'intelligenza artificiale, alla sostenibilità e al coinvolgimento degli stakeholder - ovvero le persone e le organizzazioni interessate dai risultati di un progetto.

L'intelligenza artificiale può supportare diverse attività di gestione: analizzare grandi quantità di dati, individuare possibili ritardi, elaborare previsioni sui costi e aiutare a identificare i rischi.

In un progetto industriale, ad esempio, strumenti di analisi possono segnalare che determinate forniture rischiano di compromettere il calendario di produzione. Spetta poi al responsabile valutare le informazioni, confrontare le alternative e decidere gli interventi.

La sostenibilità introduce ulteriori criteri nella valutazione dei progetti. La scelta di un fornitore, di un materiale o di una soluzione tecnologica può richiedere considerazioni relative ai consumi energetici, all'utilizzo delle risorse e agli effetti ambientali.

Il PMI attribuisce quindi maggiore attenzione alla capacità di prendere decisioni considerando le conseguenze complessive dei progetti, oltre al rispetto di tempi e budget.





Chi può ottenere la certificazione PMP e quali requisiti deve possedere

La certificazione PMP è destinata ai professionisti che hanno già maturato esperienza nella gestione dei progetti.

I requisiti di ammissione previsti dal PMI dipendono dal titolo di studio e dal percorso formativo del candidato.

Esperienza professionale e formazione richiesta

Con il nuovo schema 2026, per accedere all'esame sono previsti differenti percorsi:

Diploma di scuola secondaria: almeno 60 mesi di esperienza nella gestione dei progetti.

almeno 60 mesi di esperienza nella gestione dei progetti. Titolo post-secondario di ciclo breve idoneo: almeno 48 mesi di esperienza.

almeno 48 mesi di esperienza. Laurea o titolo universitario equivalente: almeno 36 mesi di esperienza.

almeno 36 mesi di esperienza. Titolo conseguito presso un programma accreditato GAC: almeno 24 mesi di esperienza.

L'esperienza deve essere stata maturata negli ultimi dieci anni e i periodi sovrapposti non possono essere conteggiati due volte.

È inoltre necessario soddisfare il requisito delle 35 ore di formazione in Project Management, salvo le esenzioni previste dal PMI, tra cui il possesso di una certificazione CAPM attiva.

La PMP prevede inoltre un sistema di mantenimento: per conservarla occorre acquisire 60 PDU (Professional Development Unit) ogni tre anni, attraverso attività riconosciute di aggiornamento e sviluppo professionale.





Cosa cambia per le aziende e per chi gestisce progetti

Le modifiche introdotte dal PMI riflettono esigenze crescenti in diversi settori, dall'industria manifatturiera ai servizi, dalle costruzioni allo sviluppo tecnologico.

Se consideriamo un'impresa che decide di introdurre una nuova linea di produzione, il progetto richiede la selezione dei fornitori, l'acquisto dei macchinari, l'adeguamento degli impianti, la formazione dei dipendenti. Il responsabile deve dunque coordinare queste attività, controllare i costi e verificare che l'investimento produca i benefici attesi.

Situazioni simili spiegano perché il Project Management richieda competenze organizzative, economiche e relazionali.





Formazione PMP: nuove regole dal 1° dicembre 2026

Un'ulteriore modifica riguarda i requisiti per il riconoscimento delle ore di formazione necessarie per accedere all'esame.

Dal 1° dicembre 2026, secondo quanto comunicato dal PMI, le 35 ore acquisite attraverso corsi in diretta, in presenza oppure online con docente, saranno riconosciute soltanto se erogate da soggetti autorizzati, tra cui i PMI Authorized Training Partner e i programmi accademici idonei.

Per i corsi online autonomi, o self-paced, rimarrà possibile utilizzare percorsi offerti da organizzazioni differenti, purché conformi ai requisiti formativi previsti.

Le ore di formazione completate prima del 1° dicembre 2026 continueranno a essere riconosciute secondo le regole attualmente in vigore.





Una certificazione che segue l'evoluzione del lavoro manageriale

La revisione della certificazione PMP del 2026 mostra come stiano cambiando le competenze richieste ai professionisti della gestione dei progetti.

La conoscenza dei metodi di pianificazione e controllo resta una componente fondamentale, alla quale si affianca una maggiore attenzione al valore economico, all'innovazione tecnologica e alle conseguenze delle decisioni.

Per le imprese, questa evoluzione conferma l'importanza di investire nella preparazione delle figure che coordinano attività e risorse.

La capacità di concludere un progetto nei tempi stabiliti rimane un risultato importante. Valutare se quel progetto abbia prodotto i benefici attesi è una responsabilità altrettanto significativa.