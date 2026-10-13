Siamo nel 1977, quando a Torino si presentavano le prime auto elettriche della storia - Play Digital
Molto prima della diffusione delle vetture a batteria e delle colonnine di ricarica, Torino aveva già cominciato a immaginare una mobilità diversa. Nel 1977, le prime auto elettriche protagoniste di una presentazione nella capitale italiana dell'automobile raccontavano un futuro che oggi sta diventando realtà.
C'è un modo speciale di guardare al passato: scoprire che alcune delle innovazioni che consideriamo moderne erano già state immaginate, sperimentate e presentate decenni fa. È quello che accade con un filmato d'archivio della Rai, riproposto attraverso la rubrica Il Popolo della Rete, che ci riporta a Torino nel 1977, quando si presentavano alcune delle prime auto elettriche della storia.
Il video, pubblicato da RaiPlay nell'ambito dei contenuti digitali originali, offre l'occasione per riscoprire una stagione in cui la mobilità elettrica appariva ancora come una prospettiva tecnologica insolita, lontana dall'esperienza quotidiana della maggior parte degli automobilisti.
Il filmato è disponibile su YouTube: Siamo nel 1977, quando a Torino si presentavano le prime auto elettriche della storia.
Torino e l'automobile: una storia che guarda avanti
La scelta di Torino come scenario di questa testimonianza storica non è casuale. La città piemontese è da oltre un secolo uno dei principali centri dell'industria automobilistica italiana, grazie alla presenza della Fiat, degli stabilimenti produttivi, dei centri di progettazione e di una rete di imprese specializzate nella componentistica.
Negli anni Settanta, l'automobile rappresentava ancora uno dei simboli più evidenti del progresso economico e sociale. Possedere una vettura significava maggiore autonomia negli spostamenti, nuove possibilità per il tempo libero e un cambiamento profondo nelle abitudini delle famiglie.
Eppure, proprio in quel periodo, iniziavano a emergere interrogativi destinati a diventare centrali nei decenni successivi: quanto sarebbe costato continuare a dipendere dai combustibili fossili? Quali alternative avrebbero potuto ridurre i consumi di petrolio? E quale ruolo avrebbe potuto svolgere l'elettricità nella mobilità individuale?
Le auto elettriche mostrate a Torino nel 1977 si inserivano in questo scenario di ricerca e sperimentazione.
Le auto elettriche prima della rivoluzione contemporanea
Oggi siamo abituati a parlare di batterie agli ioni di litio, autonomia dichiarata in chilometri, ricarica rapida e infrastrutture pubbliche. Nel 1977, invece, la mobilità elettrica doveva confrontarsi con limiti tecnologici considerevoli.
Le batterie disponibili erano generalmente più pesanti e meno performanti rispetto a quelle moderne. L'autonomia risultava contenuta, i tempi di ricarica potevano essere lunghi e la rete di infrastrutture dedicate era praticamente inesistente per l'uso automobilistico di massa.
Queste difficoltà rendevano complicata la diffusione commerciale delle vetture elettriche, soprattutto per chi doveva percorrere lunghe distanze o utilizzare l'auto quotidianamente.
Tuttavia, l'idea di utilizzare l'energia elettrica per muovere un veicolo non era affatto nuova: i primi esperimenti con mezzi elettrici risalgono al XIX secolo, mentre tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le automobili elettriche erano già presenti accanto a quelle a benzina e a vapore.
Il predominio del motore a combustione interna, favorito anche dai progressi nella produzione industriale e dalla disponibilità di carburanti, ne aveva progressivamente ridotto la diffusione. Le crisi petrolifere degli anni Settanta contribuirono però a riaccendere l'interesse per le alternative energetiche.
Il 1977 rappresenta quindi un momento significativo per comprendere come la ricerca di nuove soluzioni per la mobilità fosse già entrata nel dibattito tecnologico e industriale.
Dal passato al presente: che cosa è cambiato?
A quasi cinquant'anni di distanza, la mobilità elettrica si trova in una fase completamente diversa. I progressi nell'elettronica di potenza, nei sistemi di gestione delle batterie e nei materiali hanno migliorato le prestazioni dei veicoli. La ricarica pubblica e privata si è progressivamente diffusa, mentre numerosi costruttori hanno introdotto modelli elettrici destinati a segmenti differenti del mercato.
Restano questioni aperte: il costo d'acquisto, la disponibilità delle infrastrutture, la durata delle batterie, il recupero dei materiali e l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita del veicolo. La sostenibilità di un'automobile elettrica, infatti, dipende anche da come viene prodotta l'energia utilizzata e da come sono realizzate e riciclate le batterie.
Il confronto tra il 1977 e oggi permette dunque di riconoscere sia la continuità della ricerca sia l'entità dei progressi tecnologici compiuti.
La memoria della Rai racconta il futuro
Il filmato proposto da Il Popolo della Rete dimostra il valore degli archivi audiovisivi: immagini realizzate per raccontare il presente di allora diventano oggi documenti capaci di illuminare le origini delle trasformazioni contemporanee.
Rivedere quelle automobili significa anche ricordare che il progresso non procede sempre in linea retta. Alcune tecnologie vengono sperimentate, accantonate e riscoperte quando cambiano le condizioni economiche, industriali e ambientali.
Torino, città simbolo dell'automobile italiana, offre così un punto di osservazione privilegiato su una storia che collega la tradizione manifatturiera del Novecento alle sfide della transizione energetica.
Nel 1977, l'auto elettrica poteva sembrare una promessa ancora distante. Oggi è una delle protagoniste del dibattito sulla mobilità del futuro. E il repertorio Rai ci ricorda che quel futuro, almeno in parte, era già cominciato allora.
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