Caldo estremo negli Stati Uniti : lo "scioglimento" della statua di Abraham Lincoln a Washington D.C.

La Statua di cera di Abraham lincoln fonde dal caldo a Washington

La statua di cera di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti, non ha resistito alla prima ondata di caldo che nei giorni scorsi ha colpito Washington.

Era stata collocata all'ombra di un gruppo di alberi folti nella speranza che potessero offrire riparo e frescura durante i mesi estivi. Tuttavia, la statua di cera di Lincoln non ha resistito al caldo intenso che recentemente ha investito Washington. Questa opera, creata dallo scultore Richmond Sandy Williams IV, era stata installata a febbraio nel campus della Garrison Elementary School nel nord-ovest della capitale USA. Le temperature eccezionalmente alte dello scorso weekend l'hanno gravemente danneggiata: prima si è fusa la testa, poi il busto, le gambe e infine i piedi.







La fusione della statua ha offerto abbondante materiale per i creatori di meme, ma ha anche sollevato riflessioni sul ruolo dell'arte pubblica nella comprensione della storia. Intitolata "40 ACRES: Camp Barker", la statua è stata posizionata nel terreno della scuola elementare Garrison, dove durante la Guerra Civile si trovava il Camp Barker, un rifugio per persone in fuga dalla schiavitù nel sud e in cerca di libertà. Si dice che Lincoln abbia visitato il campo in diverse occasioni.

Kristi Maiselman, direttrice esecutiva e curatrice di CulturalDC – l'organizzazione no-profit che ha commissionato l'opera – ha dichiarato che la comunità ha accolto favorevolmente la statua di Lincoln. La sua installazione ha stimolato discussioni sul rapporto tra cittadinanza ed eventi storici. Tuttavia, la fusione della scultura ha anche offerto un'opportunità per riflettere sulla direzione del mondo. "Personalmente penso che ciò che è accaduto sia un'ottima base per stimolare conversazioni, non solo sul significato storico del sito e di Lincoln, ma su ciò che sta accadendo nel pianeta in relazione al cambiamento climatico", ha affermato Maiselman.

Perchè è più corretto dire "fusione" che "scioglimento"?

È più corretto dire "fusione" piuttosto che "scioglimento" quando si parla di una statua di cera che si liquefa a causa del calore perché il termine "fusione" è tecnicamente più accurato nel descrivere il processo fisico coinvolto.

Differenze tra Fusione e Scioglimento

Fusione:

Definizione: La fusione è il passaggio di una sostanza dallo stato solido allo stato liquido.

La fusione è il passaggio di una sostanza dallo stato solido allo stato liquido. Uso: Questo termine è utilizzato specificamente per indicare il cambiamento di stato di un materiale solido che, riscaldato oltre il suo punto di fusione, diventa liquido. È un processo che coinvolge il raggiungimento di una specifica temperatura chiamata punto di fusione.

Questo termine è utilizzato specificamente per indicare il cambiamento di stato di un materiale solido che, riscaldato oltre il suo punto di fusione, diventa liquido. È un processo che coinvolge il raggiungimento di una specifica temperatura chiamata punto di fusione. Esempio: Il ghiaccio si fonde a 0°C, passando da solido a liquido.

Scioglimento:

Definizione: Il termine "scioglimento" è più generico e può riferirsi alla dissoluzione di un solido in un liquido, creando una soluzione.

Il termine "scioglimento" è più generico e può riferirsi alla dissoluzione di un solido in un liquido, creando una soluzione. Uso: Spesso viene utilizzato per descrivere il processo in cui un solido si dissolve in un solvente (ad esempio, il sale che si scioglie in acqua) o per descrivere qualsiasi forma di liquefazione non specifica.

Spesso viene utilizzato per descrivere il processo in cui un solido si dissolve in un solvente (ad esempio, il sale che si scioglie in acqua) o per descrivere qualsiasi forma di liquefazione non specifica. Esempio: Lo zucchero si scioglie nell'acqua formando una soluzione zuccherina.

Applicazione alla Statua di Cera

La cera è un materiale solido che, quando riscaldato oltre il suo punto di fusione, passa dallo stato solido allo stato liquido. Questo processo è esattamente quello descritto dalla "fusione". Utilizzare il termine "scioglimento" potrebbe creare confusione, suggerendo un processo di dissoluzione o un altro tipo di trasformazione che non corrisponde esattamente al fenomeno fisico che avviene.

Precisione Scientifica

In contesti scientifici e tecnici, è importante utilizzare termini precisi per descrivere i fenomeni fisici. La "fusione" specifica chiaramente il cambiamento di stato da solido a liquido causato dal calore, mentre "scioglimento" può avere un significato più ampio e meno preciso.

Pertanto, dire che la statua di cera di Abraham Lincoln è "fusa" piuttosto che "sciolta" fornisce una descrizione più accurata e specifica del processo fisico avvenuto a causa dell'aumento della temperatura.