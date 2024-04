Metti al sicuro il tuo sistema di riscaldamento: l’importanza dei collari per tubi

Un sistema di riscaldamento sicuro ed efficiente per la tua casa? Ovviamente è composto da diversi elementi: e se quelli su cui più si concentra l’attenzione sono i generatori di calore, altrettanta cura va messa nella scelta degli elementi di collegamento, come i collari per tubi.

Probabilmente non hai mai sentito parlare dei collari per tubi oppure ne hai una conoscenza molto generica: in effetti, quando si progetta un impianto di riscaldamento, questi elementi vengono spesso trascurati. Si tratta di un errore, perché i collari per tubi svolgono un ruolo importante nello strutturare un sistema di riscaldamento che sia sempre sicuro.

Se vuoi essere sicuro che l’impianto di riscaldamento della tua casa sia realizzato “a regola d’arte”, ti può essere utile sapere, in relazione ai collari per tubi:

cosa sono - quali caratteristiche hanno e perché il tuo impianto di riscaldamento ne ha bisogno;

qual è il collare giusto - come scegliere il modello di collare per tubi più adatto alle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento;

guida all’installazione - come installare in maniera perfetta i collari per tubi nel tuo sistema di riscaldamento;

manutenzione e sicurezza - le operazioni da effettuare e i trucchi perché i collari per tubi del tuo riscaldamento siano sempre sicuri.

Cosa sono i collari per tubi e perché ne hai bisogno per l’impianto di riscaldamento di casa?

I collari per tubi sono delle vere e proprie fasce, normalmente di metallo, sulle quali sono saldati degli elementi fissi che servono per il bloccaggio. In questi elementi devono essere inseriti degli elementi mobili di bloccaggio (per esempio le viti o i bulloni di varie dimensioni), in modo che il collare possa “stringere” il tubo su cui è inserito e ancorarlo a un supporto fisso (come una parete interna o esterna di un edificio).

La funzione principale dei collari per tubi è proprio quella di fissare i tubi stessi a un supporto, in modo che non cadano: a livello di sicurezza, una funzione di assoluta importanza. Basta pensare alla canna fumaria: che può essere lunga anche diversi metri e correre in verticale lungo una parete all’interno o all’esterno dell’edificio. Se la canna fumaria non viene ancorata alle pareti stesse tramite una serie di collari per tubi adatti, non può rimanere nella posizione originale, ma è piuttosto soggetta a cadute o danneggiamenti, causati dallo spostamento della stessa. E quindi a un rischio per la sicurezza dell’impianto di riscaldamento e di tutta la casa.

Come scegliere i collari per tubi adatti

Ci sono diversi fattori di cui devi tenere conto nella scelta dei collari per tubi: il primo è sicuramente quello di scegliere un modello che sia progettato per i tubi di riscaldamento, non per altre funzioni. Attenzione poi alla dimensione del tubo, a cui è necessariamente collegata la dimensione del collare: sempre tenendo conto che alcuni tubi, per esempio quelli di acciaio inox, possono dilatarsi e contrarsi a seconda della temperatura. Per questo il collare scelto non deve essere eccessivamente “preciso”, ma adattarsi alle eventuali variazioni di dimensione del tubo stesso. Vedi di più sull'argomento qui.

Inoltre bisogna tenere in considerazione il peso che dovranno sopportare i collari per tubi: è necessario un modello in grado di reggere il carico complessivo della tubazione. Inoltre, nel caso i collari per tubi vadano installati all’aperto, attenzione anche al materiale: meglio scegliere un modello in materiale in grado di resistere alla corrosione.

Suggerimenti per l’installazione dei collari per tubi

Per quel che riguarda l’installazione dei collari per tubi, è importante che siano ancorati in maniera solida alla parete o al soffitto. Quindi scegliamo sempre degli elementi di installazione, come viti e bulloni, adatti alla superficie a cui il tubo viene ancorato. Dopo aver completato l’ancoraggio e l’installazione dei collari per tubi, controlla sempre che tutte le parti siano fissate in modo corretto.

Considerando la necessità di utilizzare specifici attrezzi per installare i collari per tubi, la soluzione migliore e più sicura è quella di fare effettuare l’installazione a una ditta specializzata, che si occupa anche dell’installazione della canna fumaria nel suo complesso.

Manutenzione e consigli di sicurezza per i collari per tubi

Come hai potuto vedere una corretta scelta e installazione dei collari per tubi è determinante ai fini del funzionamento sicuro del tuo impianto di sicurezza. Per questo è importante sempre garantire la giusta manutenzione a questi elementi. Se si trovano a vista, come accade quando la canna fumaria è installata all’esterno della casa, puoi verificare direttamente se ci sono danni o malfunzionamenti nei collari per tubi. Ricorda sempre di controllare che siano ancorati in maniera salda alla parete o al soffitto: nel caso sia necessario puoi sostituire gli elementi di fissaggio.

Se noti della ruggine sui collari per tubi o sugli elementi di fissaggio, meglio provvedere a una rapida sostituzione degli stessi: il rischio è che questi elementi cedano per la corrosione, con conseguente caduta dei tubi.