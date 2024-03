Gestione dei domini in Italia: Registro.it

Un passo fondamentale per essere presenti nel panorama digitale è il dominio di un sito web, come spiegato nell'articolo di Linkjuice. Si tratta di un indirizzo unico, come "nomesito.it", che non solo identifica il sito sulla rete, ma ne rappresenta anche l'immagine e l'accesso diretto per gli utenti.





Ma chi gestisce l'anagrafe di questi domini in Italia? In questo articolo, esploreremo in dettaglio il ruolo del Registro .it e come effettuare la procedura di registrazione del dominio.





Il Registro.it: cos’è e la sua importanza





Il Registro.it costituisce l'anagrafe dei domini Internet.it, rappresentando la targa digitale dell'Italia nel mondo online. È l'unico ente autorizzato a gestire le richieste di registrazione, modifica o cancellazione dei domini .it.





Nel dicembre del 1987, IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ha affidato la gestione del dominio.it al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in virtù delle sue competenze tecniche e scientifiche avanzate nel campo, essendo tra i pionieri in Europa nell'adozione del protocollo IP.





Da questa designazione è emerso il Registro.it, che ha sede presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR a Pisa.





Le sue responsabilità principali includono:





assegnazione dei domini : il Registro.it verifica la disponibilità dei nomi a dominio richiesti e li assegna ai titolari dei diritti;

: il Registro.it verifica la disponibilità dei nomi a dominio richiesti e li assegna ai titolari dei diritti; gestione del database : mantiene un registro completo e aggiornato di tutti i domini.it, che include informazioni dettagliate sui proprietari, le date di registrazione e le scadenze;

: mantiene un registro completo e aggiornato di tutti i domini.it, che include informazioni dettagliate sui proprietari, le date di registrazione e le scadenze; risoluzione dei nomi a dominio : il Registro .it traduce i nomi a dominio in indirizzi IP corrispondenti, permettendo ai browser di individuare e caricare le pagine web associate;

: il Registro .it traduce i nomi a dominio in indirizzi IP corrispondenti, permettendo ai browser di individuare e caricare le pagine web associate; promozione del sistema.it: si impegna attivamente nella promozione e nell'adozione dei domini italiani, oltre a incoraggiare l'implementazione delle migliori pratiche per la sicurezza online.





Il Registro.it svolge un ruolo cruciale nella sicurezza, nell'affidabilità e nello sviluppo del web italiano.





Garantisce un ambiente regolamentato per l'assegnazione dei domini, protegge i diritti dei titolari e contribuisce alla stabilità e alla credibilità del panorama digitale nazionale.

Procedura di registrazione: cosa sapere





Affinché sia possibile procedere con la registrazione e il mantenimento di un dominio .it, è essenziale fornire al Registro.it i dati pertinenti al Registrante, i quali vengono acquisiti tramite i Registrar autorizzati.





L'utente è chiamato a selezionare il nome a dominio desiderato e ad assicurarsi della sua disponibilità tramite apposite verifiche.





Successivamente, vengono completate le formalità richieste, che comprendono la compilazione di moduli e la sottoscrizione di eventuali accordi contrattuali, unitamente al versamento della relativa tariffa annuale.





In aggiunta, i richiedenti sono tenuti a fornire una serie di dati personali e di contatto.





Tutte queste informazioni sono accuratamente archiviate nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA), costituendo un prezioso deposito di dati relativi ai nomi a dominio registrati.





Tale database, accessibile tramite il servizio noto come "Whois", offre trasparenza e accessibilità per individuare informazioni cruciali sui domini .it.

Conclusioni

Grazie al suo ruolo di regolatore e promotore, il Registro.it contribuisce alla sicurezza, alla stabilità e all'identità digitale dell'Italia nel contesto globale.





La sua continua attività di vigilanza e promozione assicura un ambiente affidabile e competitivo per la presenza online delle imprese e dei cittadini italiani.