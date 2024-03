Proteggi il tuo camino: una guida ai cappelli per canne fumarie

I cappelli per canne fumarie sono un prezioso strumento per proteggere il tuo camino dalle intemperie: inoltre sono importanti anche per il corretto funzionamento e “tiraggio” della canna fumaria e quindi del camino nel suo complesso. Infatti, grazie ai cappelli per canne fumarie - antivento, antipioggia il fumo prodotto dal camino può essere disperso nella maniera ottimale.

Quello che devi sapere è che esistono diverse tipologie di cappelli per canne fumarie: le differenze possono riguardare sia il materiale in cui sono costruiti, sia la loro funzione primaria. Quindi, se hai un camino in casa e vuoi che funzioni sempre al meglio, è importante che tu sappia:

cosa sono i cappelli per canne fumarie - con particolare riguardo al loro funzionamento e al materiale di costruzione;

come scegliere il giusto modello - tenendo conto delle caratteristiche dei diversi modelli e delle necessità del tuo camino;

come installare i cappelli per canne fumarie - una guida semplice, per un’installazione sicura e soprattutto efficace;

la manutenzione dei cappelli per canne fumarie - tutte le operazioni da effettuare per avere sempre la massima efficienza del tuo camino ed evitare i problemi più comuni.

Cosa sono i cappelli per canne fumarie e perché sono così importanti?

In concreto, i cappelli per canne fumarie sono delle coperture che vengono poste sulla sommità del comignoli: questi sono la parte terminale del camino, si trovano normalmente sui tetti e danno al camino stesso lo sbocco verso l’esterno, attraverso cui vengono dispersi i fumi prodotti durante la combustione.

Per quel che riguarda i materiali con cui vengono costruiti i cappelli per canne fumarie, quelli attualmente più utilizzati sono l’acciaio inox e il rame: ma non è difficile, soprattutto per camini più risalenti nel tempo, vedere ancora i comignoli con un cappello in pietra.

L’importanza dei cappelli per canne fumarie è data soprattutto dal fatto che, se non ci fossero, il camino sarebbe a rischio a causa della pioggia e della neve. Queste potrebbero infatti penetrare all’interno della canna fumaria, rendendola bagnata, o anche direttamente nel camino stesso, con tutte le fastidiose conseguenze che si possono immaginare.

Altra funzione pratica importante dei cappelli per canne fumarie è quella legata alla corretta dispersione dei fumi di combustione. Soprattutto in quelle zone che sono soggette a forte vento, può accadere che i fumi non si disperdano in maniera corretta, tendendo a rimanere all’interno della canna fumaria. Invece i cappelli per canne fumarie fanno in modo che questo non accada: le diverse forme dipendono anche dalla quantità di vento a cui la parte terminale del camino viene esposta.

Scegliere i cappelli per canne fumarie giusti

Hai visto che esistono diversi tipi di cappelli per canne fumarie: è importante scegliere il modello giusto, a seconda di quelle che sono le esigenze più importanti per il tuo camino. Se devi proteggere il camino e la canna fumaria semplicemente dalla pioggia, puoi puntare su un modello antipioggia. Questi modelli di cappelli per comignoli sono strutturati con una classica copertura circolare (che ricorda proprio la forma di un cappello) che va a posarsi su una base più stretta, lasciando lo spazio adatto all’uscita dei fumi ma evitando che acqua e neve possano penetrare all’interno della canna fumaria.

Nel caso invece la tua casa si trovi in una zona particolarmente ventosa, invece dovrai scegliere tra i modelli di cappelli per canne fumarie antivento. Questi modelli hanno una particolare struttura “a botte”, che ha necessariamente un diametro più ampio rispetto a quello del camino che a va a proteggere. Questa struttura impedisce alle correnti d’aria di inserirsi nella canna fumaria, impedendo l’uscita del fumo.

Se hai bisogno di ottimizzare il tiraggio della canna fumaria, puoi anche scegliere quei modelli di cappelli per canne fumarie girevoli o eolici, che non solo proteggono il camino dal vento, ma aumentano il tiraggio grazie a una calotta girevole lamellare.

I passi per installare i cappelli per canne fumarie

Per installare nel modo corretto i cappelli per canne fumarie devi prima di tutto misurare lo spessore della sommità del camino. Poi procedi a pulire la parte terminale del camino dalla fuliggine e l’area intorno al camino stesso da eventuali detriti. In ultimo utilizza viti adatte oppure chiodi lunghi per completare l’installazione del cappello: la scelta dipende dal materiale del cappello e da quello del terminale del camino, vedere qui.

Considerando che devi operare in altezza, è sempre meglio affidare l’installazione dei cappelli per canne fumarie a un professionista esperto del settore.

Manutenzione e problemi comuni dei cappelli per canne fumarie

Per quel che riguarda la manutenzione dei cappelli per canne fumarie, è importante verificare che sia sempre saldamente collegato alla parte terminale del camino e libero da ingombri. Operazioni che è possibile fare durante le operazioni periodiche di pulizia della canna fumaria.

Una manutenzione e un controllo regolare permettono di evitare i più comuni problemi dei cappelli per canne fumarie, rappresentati in particolare dalle ostruzioni degli stessi oppure dal distacco parziale o totale degli stessi.