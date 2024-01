Come fare marketing con le chiavette usb personalizzate

Le chiavette usb sono device che sono entrati a far parte in maniera sempre più consistente nelle nostre vite quotidiane, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche nel tempo libero. Sono presenti nello zaino di uno studente universitario così come nella ventiquattrore di un dirigente di azienda, ma anche in tasca a un musicista o nella borsetta di una casalinga che vuol tenere le proprie canzoni preferite sempre con sé. Le chiavette usb personalizzate , in particolare, sono fedeli alleate a cui è difficile separarsi, anche perché fondamentali per custodire foto e documenti di valore. Nulla vieta, poi, di regalare questi oggetti come gadget per assecondare obiettivi diversi: sponsorizzare un business, aumentare la fedeltà dei consumatori o esaltare lo spirito di appartenenza dei membri di uno staff.

Dove comprare le chiavette usb personalizzate

Chi sceglie Gadget365 ha la certezza di poter usufruire della competenza di una realtà specializzata nel settore e che può vantare una lunga esperienza nel comparto della pubblicità tramite l’oggetto, ma anche di servizi e vantaggi specifici per ciascun ordine. Gli esperti di Gadget365 sono sempre al servizio della clientela per garantire un’assistenza efficace e supportare la comunicazione delle aziende, con utili e preziosi suggerimenti relativi all’acquisto dell’articolo che vale la pena di scegliere. Il servizio clienti, infatti, è a disposizione in qualunque momento per risolvere qualsiasi tipo di dubbio. Ecco perché conviene scegliere questo e-commerce per l’acquisto delle chiavette personalizzate.

Un dispositivo di sicura utilità

Oltre a essere utili in una grande varietà di contesti, le chiavette usb hanno spesso uno stile unico e sono caratterizzate da un design curato o eccentrico. Anche per questo motivo meritano di essere prese in considerazione come omaggio da distribuire a clienti, fornitori, dipendenti o collaboratori. Nella maggior parte dei casi la vendita delle chiavette avviene in lotti e, quindi, in quantità fisse. Ci sono chiavette per tutte le esigenze, con tipologie differenti in grado di assecondare qualunque tipo di richiesta.

I costi

Il numero elevato dei device che vengono comprati tramite un unico ordine fa sì che, in teoria, la somma complessiva che deve essere saldata sia piuttosto consistente, e però al tempo stesso adeguata al budget di chi vuole investire su questo tipo di gadget, in virtù del basso costo unitario che si trova online. Si parla di prezzi che oscillano tra i 3 e gli 8 euro, a seconda che si opti per chiavette standard o modelli più particolari, magari realizzati con materiali speciali.

I vantaggi offerti dalle chiavette personalizzate

Le chiavette usb personalizzate possono avere capacità di memoria differenti: alcuni modelli si limitano a 516 KB, mentre altri possono contenere dati fino a 32 GB: come si può intuire, soluzioni differenti per andare incontro ai bisogni più diversi. Sono numerose le tecnologie che possono essere utilizzate per le personalizzazioni: la tampografia è una delle più comuni, e ha il pregio di garantire la riproduzione di decorazioni, scritte e disegni in maniera semplice; per di più, la tampografia si dimostra alquanto versatile e può essere impiegata su qualunque tipo di superficie, sia essa irregolare o piana. Una soluzione alternativa è rappresentata dalla serigrafia, che assicura un notevole impatto estetico e, al pari della serigrafia, si adatta a qualunque tipo di superficie. Nel novero delle tecnologie più usate c’è anche l’incisione laser, che assicura standard di qualità molto elevati su varie superfici e con molti materiali, assicurando una fedele riproduzione di ciò che si intende realizzare.

Quando distribuire le chiavette usb personalizzate

Ma quali sono le occasioni più indicate per distribuire le chiavette usb personalizzate come omaggio? Per esempio una fiera, o magari una ricorrenza speciale, come un anniversario. Chiunque abbia il desiderio di pubblicizzare e far conoscere il proprio business può sfruttare questa possibilità; ma lo stesso dicasi anche per gli enti no profit che sono in cerca di sostenitori e auspicano donazioni. Insomma, in un’epoca in cui la tecnologia delle chiavette è ormai importante e utile per tutti, scegliere questi accessori come gadget non può che essere la soluzione giusta per fare marketing e ottenere risultati eccellenti.