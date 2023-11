5 trucchi per creare password sicure e ricordabili

Troppo spesso gli italiani trascurano le buone norme da seguire per una vita digitale senza rischi, come ad esempio l’utilizzo di password sicure. La conseguenza è che la sicurezza informatica è sempre più precaria. In questo articolo verrà spiegato come creare una password efficace e sicura.





Trucchi per creare password sicure





Inventare una password per i propri account, sicura e facile da ricordare, può mettere alla prova la nostra fantasia. Soprattutto quando ne serve una per ogni account: email, social network, app. Ecco una lista di 5 metodi da provare per creare delle chiavi d’accesso che siano efficaci per garantire la privacy:





Utilizzo di un apposito software

Un password generator è un software che crea chiavi di accesso diverse e casuali per ogni account, utilizzando lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. Tutte le password vengono poi conservate all'interno di un wallet al quale accedere tramite una master password (l’unica da ricordare), garantendo in tal modo la massima sicurezza e comodità per l'utente. Esistono oggi diverse soluzioni tra cui scegliere: a questo proposito, è consigliabile consultare approfondimenti specifici sui migliori password generator presenti oggi sul mercato, così da trovare più facilmente quello che meglio risponde alle proprie esigenze.





Utilizzo di trucchi mnemonici

Alcuni trucchi mnemonici permettono di ricordare facilmente password complicate. Un primo sistema consiste nel prendere una frase e ridurla alle lettere iniziali. Per esempio: il mio Viaggio di Nozze è costato 5000 euro, può diventare la seguente password: imVdNèc5000€. Abbiamo usato lettere, numeri e caratteri speciali.





Scambio di numeri e lettere

Un altro metodo consiste nello scambiare numeri e lettere. Per esempio la frase "Rita ti amo" può diventare la seguente password: R!T4tiAm0. In questo modo abbiamo usato tutti i tipi di carattere, inclusi quelli speciali.





Traslazione sulla tastiera

Si può anche provare a ricordare una frase o un nome e scriverlo traslando (ad esempio verso l'alto) le dita sulla tastiera. Per esempio Giovanni può diventare la password T89fqhhi.





Mescolare numeri e parole

Non è mai una buona idea usare i nomi e le date di nascita come password, ma potrebbe essere utile mescolarle. Ad esempio, se abbiamo un amico di nome Cesare nato il 21/10/83 potrebbe essere una password utilizzabile C2e1s1a0r8e3%, magari aggiungendo un carattere speciale, come abbiamo fatto nell’esempio.





Per gli italiani le password sono un vero e proprio problema: basti pensare che per il secondo anno di seguito la chiave di accesso più usata nel nostro paese è “123456”. Troppo comune e decifrabile dai malintenzionati, questo genere di password infatti può essere decriptata in meno di un secondo. Il consiglio finale è quindi quello di non seguire la massa e di elaborare, sulla base dei consigli appena visti, un sistema per creare delle password inattaccabili e originali senza troppo disagio di memorizzazione.