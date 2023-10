Tonno in scatola: il suo mercato e i 5 brand italiani più famosi all'estero

Il mercato del tonno ha dei numeri straordinari, tanto che, comprendendo varie tipologie di tonno come quello fresco, congelato o in scatola, si tratta del pesce più venduto nel mondo. Se ci concentriamo sul tonno in scatola, vediamo come questo sia uno dei 50 alimenti più venduti nei supermercati, considerando il fatto che le vendite nell'ultimo anno hanno totalizzato degli incassi superiori al miliardo di euro. Nonostante questo, la crescita è stata caratterizzata da un rallentamento rispetto agli anni precedenti a causa dell'innalzamento dei prezzi . Quando parliamo del tonno, parliamo di un pesce d'acqua salata che risulta essere il più grande membro della famiglia degli sgombri e che in scatola si suddivide in più categorie: tonno bianco, tonno rosso, pinna gialla e skipjack. Il sapore del tonno dipende da molteplici fattori, tra questi rientrano anche l'alimentazione e il peso. Un tonno può arrivare a pesare anche 680 kg e, come appena detto, il suo peso può assolutamente influenzare il suo sapore e la sua consistenza.



La lavorazione e la cottura del tonno in scatola





Partendo dal presupposto che il tonno è una risorsa fondamentale sia dal punto di vista economico che nutrizionale, poiché contiene gli acidi grassi essenziali omega-3 come il DHA e l'EPA, parliamo di come avvengono la lavorazione e la cottura del tonno in scatola. Per quanto concerne la prima, il pesce viene catturato, eviscerato e messo direttamente in scatola. In questo caso la cottura è prevista a basse temperature, in modo tale da garantire la conservazione e da mantenere inalterate le proprietà nutrizionali. Concentrandoci proprio su come avviene la cottura del tonno in scatola, dobbiamo sottolineare come quest'ultima venga effettuata mediante metodologie come l'olio di palma o il sottolio, che danno l'opportunità di mantenere assolutamente intatte le qualità organolettiche del prodotto.



Tonno italiano: i dati sul mercato e i 5 brand più famosi all'estero