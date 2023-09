Il prezzo dei combustibili da riscaldamento ha continuato a crescere e, negli ultimi due anni, è letteralmente schizzato alle stelle: per questo motivo, al posto dell classica caldaia a metano o GPL, molti hanno scelto l’alternativa del riscaldamento con una termostufa a legna.

Se dobbiamo decidere di cambiare il nostro sistema di riscaldamento o di installarne uno in una nuova casa, considerare l’opzione della termostufa a legna è assolutamente necessario. Potremmo avere sentito che il riscaldamento con la termostufa a legna è costoso, ma la realtà è ben diversa.

Riscaldare la casa con una stufa a legna per termosifoni infatti permette:

di sfruttare una fonte rinnovabile e pulita per produrre calore;

di avere la massima efficienza termica;

di risparmiare in modo anche importante sulla bolletta energetica.

Ma perché il riscaldamento con termostufa a legna è più economico rispetto ad altri sistemi di riscaldamento? Scopriamolo insieme!

La termostufa a legna: cos’è e come funziona

Il primo passo per comprendere l’economicità del riscaldamento a legna è capire come funziona una termostufa. Probabilmente siamo abituati a pensare alla stufa come quella delle vecchie case di campagna, utilizzata spesso anche per cucinare, ma in grado di riscaldare solo un singolo ambiente.

La termostufa a legna ha un funzionamento molto diverso e sfrutta la tecnologia per permettere di produrre calore risparmiando. Infatti la combustione che si ottiene bruciando la legna all’interno del braciere della termostufa riscalda non solo l’ambiente in cui questa viene installata, ma anche il resto della casa.

La termostufa a legna infatti viene collegata all’impianto dei termosifoni, oppure di pannelli radianti a pavimento o a parete, e l’acqua che viene riscaldata dalla stufa passa attraverso l’impianto riscaldando tutti gli ambienti di casa. Inoltre la termostufa a legna può essere anche integrata in moderni impianti di riscaldamento compositi: questi possono comprendere i pannelli solari, le caldaie murali a gas e altri elementi che lavorano in sinergia per riscaldare casa.

Senza dimenticare che la termostufa a legna può essere dotata di un apposito kit per la produzione di acqua calda sanitaria, da utilizzare nei bagni e in cucina: l’acqua viene accumulata in appositi bollitori, in modo da essere disponibile alla temperatura desiderata quando necessario. Questa soluzione consente un ulteriore risparmio sulla bolletta energetica durante i mesi invernali. Vedi di più qui - https://faigirare.it/

Il costo del legno come combustibile da riscaldamento

La legna da ardere con sui si alimenta una termostufa ha ovviamente un costo: con gli ultimi aumenti, legati anche alla crescita dell’inflazione, si può arrivare a pagare un quintale di legno circa 15/17 euro. Un prezzo che rimane comunque di molto inferiore a quello di altri combustibili fossili.

Inoltre il legno ha un ottimo potere calorico: a patto ovviamente che si scelga la legna da ardere con le giuste caratteristiche per la termostufa. Infatti il legno da utilizzare per il riscaldamento deve:

essere essiccato nel modo corretto: quindi avere una concentrazione di umidità che non sia superiore al 20/25% del peso totale;

tratto dalle giuste essenze: le essenze dure, come quercia, pioppo e acero hanno un peso specifico molto elevato e questo permette di produrre una maggiore quantità di calore;

della dimensione corretta: è sempre meglio “mescolare” le diverse essenze e scegliere sia pezzi più piccoli, che sono utili per fare partire la fiamma, e pezzi più grandi, che servono invece a mantenerla accesa a lungo.

Grazie all’efficienza di una moderna termostufa a legna, riscaldare casa ha un costo decisamente minore rispetto a quello che si avrebbe con i combustibili fossili più diffusi oppure utilizzando le pompe di calore. Senza dimenticare che al termostufa a legna ha un impatto decisamente minore rispetto ad altri tipi di riscaldamento anche sull’ambiente.

Riscaldare e cucinare allo stesso tempo nella termostufa a legna con forno

Una termostufa a legna dotata di forno permette anche di cucinare grazie al calore prodotto: in questo modo diventa possibile avere un ulteriore risparmio, rispetto all’utilizzo del classico forno elettrico, sulla bolletta dell’elettricità.

Senza dimenticare che i piatti cotti al forno nella termostufa a legna acquistano un particolare aroma dato sia dal tipo di calore, sia dagli aromi che il legno bruciato è in grado di diffondere e cui anche gli alimenti stessi vengono arricchiti.

Termostufa a legna: una manutenzione non particolarmente onerosa

Altro vantaggio della termostufa a legna è quello relativo alla manutenzione: si tratta infatti di una serie di operazioni abbastanza semplici, più che altro legate al controllo del buono stato delle varie parti della termostufa a legna e della pulizia, che va fatta con regolarità, della stessa.