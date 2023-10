I vantaggi del parquet prefinito

Quando si parla di rivestimenti per la pavimentazione domestica - e non solo - il parquet rappresenta un punto di riferimento unico, il non plus ultra dell’eleganza. Nel momento in cui si chiama in causa il parquet, è necessario ricordare che, di questa tipologia di pavimentazione, esistono diverse versioni.





Cambia l’essenza, ma non solo. Pure le lavorazioni tra cui scegliere sono numerose. Una delle più apprezzate è il parquet prefinito. Quali sono i suoi vantaggi? Premettendo l’importanza di rivolgersi, per la posa, sempre a professionisti esperti - in zona Bergamo, uno dei principali riferimenti è l’azienda Legno Casa e Giardino - vediamoli nelle prossime righe di questo articolo.





Cos’è il parquet prefinito?

Il parquet prefinito è una tipologia di pavimentazione che coniuga fascino artigianale e praticità.





La produzione vede in primo piano strati di legno, sempre di livello premium, che vengono, subito dopo la stratificazione, incollati tra loro. Il risultato? Una pavimentazione dall’alto livello di resistenza.





La peculiarità che rende famoso il parquet prefinito è la sua finitura superficiale. Prima dello step della posa, il legno è sottoposto a un trattamento speciale, che prevede l’utilizzo di vernici e oli per la creazione di strati protettivi.





Grazie a questa procedura, è possibile apprezzare un aspetto che, per lungo tempo, si mantiene gradevole.





Come già accennato, uno dei vantaggi del parquet prefinito riguarda la praticità. In virtù del trattamento appena menzionato, infatti, il parquet dopo la posa non ha la necessità di ulteriori trattamenti.





Per comprendere meglio le caratteristiche del parquet prefinito, è il caso di soffermarsi un attimo sulle misure. Il singolo listone è contraddistinto da uno spessore compreso, idealmente, tra i 10 e i 15 millimetri (più o meno 4 di questi sono di strato nobile che, sulla base delle normative vigenti a livello europeo, non può essere più sottile di 2,5 mm).





Il parquet prefinito, nel momento in cui arriva presso l’azienda dei posatori, è già verniciato. La vernice appena menzionata è stata sottoposta a un processo di essiccazione che si concretizza grazie ai raggi UV.





Un trionfo di versatilità

Pronto all’uso, il parquet prefinito ha il grande vantaggio di essere estremamente versatile. Si possono scegliere numerose essenze, adattando la pavimentazione ad ambienti classici, così come a interni arredati con un mood contemporaneo, anche minimal.









Tipologie di posa

Quali sono le tipologie di posa del parquet prefinito? Ecco l’elenco;





Posa incollata: si tratta dell’opzione tecnicamente più complessa. Prevede, infatti, un’analisi del fondo della pavimentazione, che deve essere adeguatamente livellato e, soprattutto, asciutto. Una volta verificato questo aspetto, si procede, con una spatola, a stendere la colla. A questo punto, è possibile appoggiare i listoni;

si tratta dell’opzione tecnicamente più complessa. Prevede, infatti, un’analisi del fondo della pavimentazione, che deve essere adeguatamente livellato e, soprattutto, asciutto. Una volta verificato questo aspetto, si procede, con una spatola, a stendere la colla. A questo punto, è possibile appoggiare i listoni; posa flottante: tecnica apprezzata per la sua rapidità e semplicità, non prevede, una volta verificate le peculiarità del fondo della pavimentazione, l’incollatura dei listoni. Tra fondo e pavimento, si posiziona un materassino. Lo step successivo prevede la congiunzione e la stabilizzazione dei listoni, che avviene grazie alla presenza di elementi a incastro di tipo maschio - femmina.

Come pulire il parquet prefinito

Uno dei motivi per cui il parquet prefinito è apprezzato riguarda, ribadiamo, la necessità di poche operazioni di pulizia. Cosa serve per igienizzarlo? Bastano un panno in microfibra bagnato e un detergente neutro specifico per pavimenti in legno.





L’unica accortezza da considerare riguarda il fatto di non utilizzare quantità eccessive di acqua.





Così facendo, infatti, il parquet rischia di andare incontro a un forte deterioramento.





I costi

Parliamo ora dei costi del parquet prefinito. A quanto ammontano? Dare una risposta univoca non è possibile. Sono in gioco diversi fattori. Tra questi è possibile citare il tipo di posa e, ovviamente, l’estensione dell’ambiente da pavimentare. Si può, però, parlare di una media, che si aggira attorno ai 65 euro al metro quadro.