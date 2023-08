Internet delle cose: come la connettività sta trasformando le nostre case e città

Oggi si è tutti sempre connessi, ovunque ci si trovi, così l’IoT ossia l’internet delle cose ha cambiato la vita di ognuno e il modo di interagire con il mondo. Smartphone e accessori di casa, trasporti e macchinari che si utilizzano a lavoro sono i protagonisti della rivoluzione tecnologica industriale che sta trasformando letteralmente il modo di vivere di tutta la comunità. L’Internet of Things ha un ruolo molto importante su due aspetti in particolare: sulla propria casa e sulle città.

Oggigiorno si possono comandare gli elettrodomestici e l’impianto luce con lo smartphone senza doversi muovere dal divano mentre ci si rilassa leggendo un libro oppure ci si sta godendo un film con la famiglia. Oltre a questo si ha maggiore possibilità di lavorare da remoto riducendo così l’inquinamento e l’intensità del traffico cittadino nelle ore di punta. Per assicurare, però, la buona riuscita dell’interazione tra gli oggetti e i mezzi deve esserci una buona copertura internet: è fondamentale infatti che la connessione sia continua e veloce.

Grazie alla tecnologia del 5G, poi, le possibilità fornite dall’IoT sono sempre di più.

Internet of Things: cosa vuol dire e come si applica nella vita di tutti i giorni

L’IoT in parole povere indica la capacità degli oggetti di collegarsi alla rete trasferendo informazioni e dati (invio e ricezione) di natura differente. Man mano che si andrà avanti nel tempo aumenteranno gli oggetti che avranno queste caratteristiche, permettendo una maggiore possibilità di lavorare da remoto, ad esempio, o da luoghi molto distanti. Questo fattore potrà essere positivo perché potrà portare a una riduzione del traffico nelle ore di punta, ad esempio, e di conseguenza si riduce anche l’inquinamento.

Questo processo è stato già avviato e si è iniziato a notare che le città che in cui si utilizza la tecnologia intelligente offrono ambienti e servizi migliori ai loro cittadini.

Ma l’IoT non è solo riduzione del traffico, esistono dei nuovi sistemi che hanno, ad esempio, l’obiettivo di ridurre le perdite idriche e ottimizzarne i consumi. Altri invece permettono ai cittadini di venire avvisati per tempo in caso di qualsiasi tipo di calamità, come il sistema IT-alert che è in via di sperimentazione in questo momento.

Elettrodomestici smart

Oramai si è così abituati agli elettrodomestici smart, che non si pensa molto a quanto effettivamente alleggeriscono la vita di chi li possiede. Un esempio può essere la lavatrice che è possibile avviare a distanza da un’app sullo smartphone, gestire i vari lavaggi e programmi e verificare eventuali problemi. Oppure il frigorifero smart che avvisa inviando messaggi sullo smartphone quando un alimento sta per terminare e quali alimenti non acquistare al momento perché si hanno in abbondanza. Poi ancora i termostati smart che permettono di regolare la temperatura a distanza così come l’illuminazione gestendola dal proprio cellulare. Se, ad esempio, si è usciti di casa e sono state dimenticate delle luci accese, un avviso lo ricorderà e permetterà di spegnerle senza dover tornare sui propri passi. Esistono, infine, anche dei sistemi che permettono di controllare a distanza le serrature e le telecamere di sicurezza, molto comodo per chi possiede un locale oppure per chi parte per una vacanza.