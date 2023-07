La pulizia nell’infinito: come si mantiene pulita la ISS?

La pulizia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un compito fondamentale per garantire un ambiente sicuro e salubre per gli astronauti. Questo articolo è basato sulle informazioni condivise dall'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Thomas Pesquet, ed esplora in dettaglio come e quando si pulisce la ISS.





La routine per pulire una stazione spaziale





La pulizia della ISS è un'attività regolare e rigorosamente programmata. Ogni sabato, gli astronauti si dedicano alla "grande pulizia" della settimana, durante la quale tutte le superfici vengono sanificate e viene rimossa la polvere.





È incredibile se pensiamo che Black & Decker, nota azienda di elettrodomestici, è stata la prima ad inventare i trapani senza filo e gli aspirapolvere senza filo, esattamente come quelli che abbiamo in casa, per la missione Apollo 15 che ha portato l’uomo sulla Luna. Questi piccoli “aspirabriciole” erano fondamentali per pulire la base dal rientro nelle operazioni svolte sul suolo lunare.





Come ha spiegato Thomas Pesquet durante una conferenza, "dobbiamo disinfettare tutte le superfici che tocchiamo ogni settimana". Questo è essenziale per mantenere sotto controllo la proliferazione di microorganismi potenzialmente nocivi.





La ISS, infatti, è un ambiente chiuso in cui l'aria viene riciclata continuamente. Questo potrebbe favorire la crescita di microorganismi dannosi, creando il rischio di incorrere in seri problemi di salute. Infatti la stazione ospita diversi esperimenti che testano vari materiali antibatterici e antivirali progettati per prevenire la crescita di microorganismi che vengono a contatto con essi.





Gli astronauti utilizzano salviette disinfettanti per sanificare corrimano, microfoni portatili, computer e qualsiasi altra cosa tocchino per minimizzare la loro "scia batterica". Le zone più difficili da pulire sono sicuramente quelle nel “Nodo 3”, dove si trovano il bagno e l'attrezzatura per l'esercizio fisico, e il “Nodo 1”, dove gli astronauti mangiano. Gli astronauti si alternano nella pulizia di questi moduli più comuni e disordinati.





G astronauti devono inoltre pulire regolarmente le griglie di ventilazione, che possono "diventare piuttosto sporche, perché tutti i piccoli detriti che galleggiano nella cabina vengono alla fine aspirati dal flusso d'aria verso una griglia di ritorno", ha scritto l'astronauta europea Samantha Cristoforetti. Una griglia di ventilazione bloccata potrebbe compromettere i meccanismi di assorbimento dell'anidride carbonica della stazione, rendendo l'aria all'interno inadatta alla respirazione.





Le agenzie spaziali stanno studiando materiali avanzati che potrebbero rendere i futuri viaggi spaziali più sicuri. Tali materiali potrebbero svolgere lo stesso lavoro sulla Terra, proteggendo maniglie delle porte, pulsanti degli ascensori e altri oggetti che gli esseri umani toccano frequentemente.





Inoltre, la ISS ospita esperimenti per testare nuovi tipi di rivestimenti antimicrobici per le superfici che potrebbero aiutare a prevenire la diffusione di microbi, compreso il virus SARS-CoV-2, negli aerei. Questi esperimenti richiedono agli astronauti di toccare regolarmente due set di oggetti, tra cui una fibbia del sedile dell'aereo, un pezzo di tessuto della cintura di sicurezza e un tavolino. Solo un set di oggetti è trattato con il rivestimento. Man mano che gli astronauti toccano gli oggetti, trasmettono i microbi che si trovano naturalmente sulla pelle umana. Dopo il ritorno dei campioni sulla Terra, l’azienda Boeing analizzerà quanto efficacemente il rivestimento ha fermato la diffusione dei microorganismi.





L'ESA ha precedentemente condotto un set simile di esperimenti per testare la capacità di cinque tipi di materiali superficiali di respingere i microbi. L'esperimento, chiamato Matiss (Microbial Aerosol Tethering on Innovative Surfaces nella ISS), è tornato sulla Terra all'inizio di quest'anno dopo più di dodici mesi nello spazio.





Studi precedenti hanno mostrato che molti tipi di microorganismi prosperano sulla stazione spaziale, con alcuni che si comportano addirittura meglio nell'ambiente di microgravità rispetto alla Terra.





Uno studio della NASA pubblicato nel 2020 ha anche scoperto che il microbioma della stazione cambia con il cambio dell'equipaggio, il che ha senso poiché ogni astronauta porta con sé il proprio insieme unico di microbi, che poi colonizzano l'interno della stazione.





La pulizia della Stazione Spaziale Internazionale è un compito essenziale che richiede attenzione e rigore. Oltre a garantire un ambiente di vita e di lavoro sicuro e igienico per gli astronauti, le procedure di pulizia contribuiscono anche a prevenire la proliferazione di microorganismi potenzialmente dannosi.





Attraverso la manutenzione regolare e l'adozione di misure di sicurezza rigorose, gli astronauti sono in grado di vivere e lavorare in uno degli ambienti più unici e sfidanti conosciuti dall'uomo.





Fonte dell’articolo: https://www.space.com/space-station-cleaning-tips-astronaut-thomas-pesquet