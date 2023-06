Noleggio fotocopiatrice, una soluzione sempre più conveniente

Capita piuttosto di frequente di notare come i Capita piuttosto di frequente di notare come i

di tanti apparecchi all’interno di un ufficio o di un’azienda siano lievitati nel corso degli anni. È chiaro che l’obiettivo numero uno diventa quello di risparmiare il più possibile su tutte quelle spese che possono essere tagliate o quantomeno trovare soluzioni che possano diventare più sostenibili dal punto di vista economico.

Uno dei macchinari che vengono usati più di frequente nell’ambito dei lavori d’ufficio è senza dubbio la fotocopiatrice. In ogni ambito può capitare spesso di avere la necessità di fare delle fotocopie. Per questo motivo, si tende a dover sostituire tale prodotto già dopo qualche anno, soprattutto se l’uso giornaliero risulta essere particolarmente intensivo.

Non deve stupire, di conseguenza, come nel corso degli ultimi anni ci siano delle soluzioni che si sono sempre più fatte strada, come ad esempio quella del noleggio di una fotocopiatrice. È chiaro che la presenza di piattaforme sicure e affidabili che offrono questo particolare servizio ha permesso di individuare con maggiore facilità le opzioni più utili per le proprie esigenze e preferenze. Per questo motivo, visita nikeservice.com e trova la proposta più adatta e conveniente in base a quelle che sono le necessità del proprio ufficio.

Anche le piccole imprese puntano sul noleggio delle stampanti

È chiaro che bisogna capire quali siano le proprie priorità, ma va detto che se l’uso della stampante in ufficio dovesse essere particolarmente frequente, il noleggio è un servizio che va preso necessariamente in considerazione per provare a ridurre i costi e ottimizzare il materiale a disposizione. Tra l’altro, al giorno d’oggi, visto che si tratta di una soluzione sempre più diffusa, anche tante piccole imprese, piuttosto che degli studi professionali, stanno scegliendo il noleggio di stampanti e fotocopiatrici.

I vantaggi in termini operativi

Dal punto di vista operativo ci sono diversi punti di forza che sono legati al noleggio delle fotocopiatrici. Prima di tutto, è bene mettere in evidenza come ogni tipo di intervento legato all’assistenza tecnica, ma anche in riferimento alla necessità di comprare eventuali ricambi, è compreso all’interno del servizio e del canone di noleggio.

Altro punto a favore del noleggio di una fotocopiatrice è che i toner, ma anche tutti i vari consumabili sono inclusi. Inoltre, mediante le attività di controllo da remoto, ecco che non rischierete mai di restare senza inchiostro o con un toner esaurito, dal momento che i ricambi arrivano sempre in maniera estremamente precisa e puntuale.

Interessante anche sottolineare come le proposte legate al noleggio si possano personalizzare in base alle esigenze dello studio o dell’azienda. Infatti, si può pensare di stabilire un certo numero di pagine che vengono incluse all’interno del canone di noleggio o, ovviamente, evitare l’inserimento di qualsivoglia soglia o tetto massimo di pagine che si possono stampare. Ottimo anche il servizio che prevede di effettuare il ritiro sia del toner che degli altri consumabili che si sono esauriti. In questo modo, non ci si dovrà occupare né della gestione né ci si dovrà sobbarcare le varie spese che sono legate allo smaltimento di tali oggetti.

I vantaggi dal punto di vista economico

In primo luogo, va messo in evidenza come, grazie al noleggio, non ci sarà alcuna immobilizzazione di capitali. Infatti, si dovrà semplicemente provvedere al pagamento di un canone con cadenza mensile. in questo caso, si eviteranno tutti quegli ostacoli e quelle problematiche che sono correlate al cash-flow, sia dal punto di vista del budget che in termini di liquidità.

Inoltre, la gestione di tutto il parco stampanti sarà molto più facile e intuitiva, dal momento che le varie spese correlate saranno certamente più certe e si potranno programmare con relativa praticità e immediatezza. Inoltre, la flessibilità nello scegliere il contratto dalla durata migliore è un altro aspetto di non poco conto da considerare.