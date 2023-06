Come creare etichette adesive personalizzate online: guida alla configurazione con LabelDoo

Qualunque prodotto va presentato al pubblico per mezzo di un biglietto da visita speciale: l’etichetta adesiva. Più di un semplice accessorio, le etichette sono determinanti nella scelta di acquisto del potenziale cliente e tale funzione è ancora più decisiva quando viene garantita la possibilità all’azienda di creare le proprie etichette con un livello di personalizzazione molto alto. Solo così, infatti, è possibile realizzare etichette ad hoc, pensate per il prodotto e per il brand. Il web offre una vasta gamma di fornitori, che propongono un servizio di configurazione direttamente online con stampa delle etichette; tuttavia molte delle proposte sono limitate a soluzioni standard, con scelte limitate. Per un’azienda alla ricerca di etichette funzionali e di alta qualità, è invece importante ambire a una forte customizzazione, aspetto ormai fondamentale per distinguersi nel proprio mercato di riferimento.

La soluzione LabelDoo

Alternativo dal punto di vista della personalizzazione è il configuratore LabelDoo, strumento che online mette a disposizione un ventaglio davvero ampio e variegato di proposte. È possibile personalizzare con assoluta libertà le etichette da realizzare, scegliendo ogni parametro direttamente durante il processo e calcolando il preventivo di spesa al termine, senza costi aggiunti per servizi extra su richiesta. Trasparenza, chiarezza e semplicità caratterizzano il servizio di questa azienda, che trasferisce online grande esperienza e professionalità nel mondo del labelling. Il nome di LabelDoo infatti è una garanzia: stiamo parlando di un etichettificio che lavora da oltre 50 anni in questo settore e nel giro di poco tempo è divenuto un punto di riferimento anche online per il mercato B2B.

Tutto l’operato di LabelDoo ha come obiettivo l’eccellenza. Un traguardo che viene raggiunto grazie alla stampa di qualità elevata, ma non solo: ci sono anche la costante assistenza ai clienti, il programma ah hoc per i rivenditori, l’aggiornamento e il miglioramento delle proposte online in funzione delle tendenze di mercato e delle nuove necessità dei potenziali clienti. Viene così assicurato un servizio su misura, che risponde alle esigenze delle aziende, divenute sempre più specifiche nel tempo.

Come ottenere etichette adesive personalizzate

I diversi parametri che caratterizzano il configuratore online offrono la possibilità di realizzare delle etichette adesive su misura per ciascuna tipologia di utenza. Ci sono, dunque, soluzioni per i piccoli artigiani così come per le grandi imprese, senza dimenticare tutte le realtà che sono operative nel comparto della grafica e della comunicazione, e che hanno bisogno di stampare etichette per i propri clienti. Per capire come creare etichette adesive personalizzate è sufficiente tenere conto del fatto che stiamo parlando di un servizio esclusivo in virtù del quale il cliente e le sue necessità vengono poste sempre al primo posto. Ne derivano proposte che non solo soddisfano le attese, ma si rivelano perfino migliorative per ciò che riguarda l’applicazione delle etichette. Il merito è da attribuire a rotoli che si possono adattare in maniera perfetta alla macchina etichettatrice, e che si dimostrano semplici da gestire anche qualora si proceda con l’applicazione manuale delle etichette. Non si tratta infatti di bobine standard, come di solito vengono proposte online nel mondo del web to print, ma di rotoli personalizzati in virtù delle necessità specifiche.

Qual è la filosofia di LabelDoo

Il cliente, per LabelDoo, è a tutti gli effetti parte integrante del processo. In questa prospettiva è fondamentale saper capire e intercettare le necessità più comuni e le esigenze più specifiche, senza dimenticare l’analisi dei nuovi trend. Gli aggiornamenti sono costanti e vengono apportate piccole e significative migliorie che si rivelano decisive per coloro che necessitano di etichette personalizzate e con una qualità di stampa davvero elevata.

Le etichette in bobina

Parlando di personalizzazione si fa riferimento alle etichette stampate in bobina. È questa la soluzione adottata ormai dalla maggior parte delle aziende, perché offre vantaggi significativi, in primis appunto la possibilità di configurare e creare etichette come si desidera, senza limiti di scelta. Tra i parametri più importanti a disposizione vi sono il formato fronte-retro e le varianti grafiche, due opzioni che riscontrano grande successo tra le aziende anche perché consentono di ottimizzare tempi e costi.

Il formato fronte-retro dà la possibilità di configurare la doppia etichetta, una per la parte frontale del contenitore e una per quella posteriore; si vanno quindi a caricare entrambi i file nella stessa configurazione e a fare un unico ordine.

Le varianti grafiche consentono invece di stampare una stessa etichetta adesiva in più versioni, diverse solo nella grafica, e soprattutto a ognuna può essere associata una quantità personalizzata. Anche in questo caso il tutto avviene in una sola configurazione e con un solo ordine.