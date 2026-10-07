Trattamento termico degli acciai per utensili: 5 cose da sapere per le imprese





Gli acciai per utensili rappresentano una categoria particolare che ha come destinazione d’uso la produzione degli utensili, cosa facilmente intuibile dalla denominazione.

I trattamenti termici acciai assolvono un ruolo fondamentale nel garantire performance ottimali e in questo articolo approfondiamo l’argomento, in quanto riguarda da vicino tanto le imprese quanto gli stessi consumatori finali.

Acciai per utensili: cosa sono?

Gli acciai per utensili sono una categoria utilizzata per la formatura e la lavorazione di altri materiali. Si tratta, nello specifico, di acciai al carbonio, da distinguere dall’acciaio standard. Vengono realizzati secondo molteplici versioni, in base al tipo di trattamento di volta in volta conferito.

Le proprietà principali degli acciai per utensili

Gli acciai per utensili denotano diverse proprietà interessanti tanto dal punto di vista meccanico quanto da quello fisico.

Lato fisico, tra le peculiarità distintive spiccano una conduttività termica moderata, una buona densità e un punto di fusione elevato.

A livello meccanico, invece, gli acciai per utensili emergono per l’elevata durezza e la considerevole tenacità, a cui aggiungono una resistenza all’usura e alla compressione degne di nota.

Cosa si intende per trattamento termico nel mondo dell’acciaio

Il trattamento termico consiste in una sequenza controllata di riscaldamento e raffreddamento, finalizzata a modificare la microstruttura dell’acciaio e ottenere proprietà di volta in volta adeguate rispetto all’impiego previsto.

A incidere sul risultato del trattamento sono pertanto soprattutto temperature, tempi e velocità di raffreddamento, anche perché non si tratta semplicemente di riscaldare il materiale, ma di definire un ciclo coerente con le caratteristiche desiderate.

I trattamenti termici per gli acciai per utensili si sviluppano secondo 5 possibili soluzioni: ricottura; normalizzazione; tempra; rinvenimento; bonifica.

L’importanza dei trattamenti termici negli acciai per utensili

Nel caso degli acciai per utensili, il trattamento termico permette di sviluppare le proprietà necessarie alle condizioni di lavoro. È essenziale che durezza, resistenza all’usura e tenacità risultino bilanciate in funzione dell’applicazione, questo perché aumentare una singola prestazione non basta a rendere l’utensile affidabile.

La tempra e il rinvenimento intervengono su questo equilibrio, mentre la ricottura tende a facilitare le lavorazioni meccaniche. La scelta del flusso operativo richiede quindi una valutazione del materiale e dell’impiego previsto, con l’obiettivo di migliorare la durata e la stabilità dimensionale dell’utensile soprattutto nel momento in cui viene sottoposto a condizioni gravose.

Perché la qualità certificata non è un optional

Per un’impresa, la qualità del trattamento deve essere documentabile e ripetibile e dunque certificata. Questo perché ottenere un buon risultato su un singolo utensile non basta se i cicli successivi non mantengono le caratteristiche richieste. La programmazione e il controllo del processo diventano quindi determinanti per rispondere alle esigenze produttive della filiera specifica.

Sotto questo punto di vista, le aziende più qualificate come CS Metal Europe hanno in dotazione un sistema di gestione digitale all’avanguardia, utile per conservare traccia dell’andamento di ogni lavorazione. I dati ottenuti tramite i diagrammi termici vengono riportati all’interno di un apposito certificato di qualità, offrendo al cliente una documentazione del ciclo eseguito. La tracciabilità assicura così un riferimento concreto per le verifiche tecniche e per il confronto tra impresa e fornitore.